Canalys : le marché des smartphones recule de 11% au T2 mais montre des signes de reprise

Le marché des smartphones est dans une forme difficile après six trimestres consécutifs de baisse des expéditions, mais Canalys rapporte qu’il y a de la lumière au bout du tunnel – les analystes ont repéré les premiers signes de reprise.

Les livraisons mondiales de smartphones ont encore chuté de 11 % en glissement annuel, un peu mieux que la baisse de 12 % au premier trimestre, mais seulement un peu. Cependant, l’inventaire s’éclaircit, les fournisseurs essayant de sortir les anciens modèles pour libérer de l’espace pour de nouveaux lancements. Ils essaient également de s’assurer un approvisionnement en composants clés pour se prémunir contre une hausse soudaine de leurs prix.

Le Top 5 des fabricants de smartphones a maintenu ses positions par rapport au trimestre précédent, même si certains ont baissé plus que d’autres (par exemple, Apple est passé de 21 % au T1 à 17 % au T2 tandis que Samsung est resté relativement stable, passant de 22 % à 21 %).

Xiaomi a augmenté de 2 points de pourcentage grâce à une forte demande de nouveaux modèles Redmi. De même, la série Y abordable de vivo s’avère très populaire. Oppo et OnePlus se portent bien sur leurs principaux marchés dans la région Asie-Pacifique. Remarque : Canalys combine les chiffres pour Oppo et OnePlus mais suit vivo séparément.

Expéditions mondiales de smartphones et croissance Canalys Preliminary Smartphone Market Pulse: Q2 2023

Fournisseur Part de marché T2 2022 Part de marché T1 2023 Part de marché T2 2023

Samsung 21% 22% 21%

Pomme 17% 21% 17%

Xiaomi 14% 11% 13%

Oppo dix% dix% dix%

vivo 9% 8% 8%

Autres 29% 28% 31%



Les estimations préliminaires sont susceptibles d’être modifiées lors de la publication finale. Remarque : les pourcentages peuvent ne pas totaliser 100 % en raison des arrondis. OPPO inclut OnePlus. Source : Estimations Canalys (expéditions sell-in), Smartphone Analysis, juillet 2023





« Oppo, vivo, Transsion et Xiaomi augmentent leur part de marché dans la fourchette de prix inférieure à 200 $ grâce à des incitations à la vente plus fortes et à une agression de la vente au détail », a déclaré Le Xuan Chiew, analyste chez Canalys. Ils ne sont pas seuls. Canalys a remarqué « des investissements croissants dans le canal sous la forme d’incitations de canal et de campagnes de marketing ciblées pour stimuler la demande des consommateurs pour de nouveaux lancements, stimulant l’activité du canal ».

