Canalys : le marché des smartphones a retrouvé ses niveaux pré-COVID en 2021

Selon le dernier Canalys rapport, le marché mondial des smartphones a géré un total de 1,35 milliard d’expéditions de smartphones pour 2021, ce qui représente une croissance de 7% par rapport à 2020 et est proche du niveau pré-pandémique de 1,37 milliard observé pour 2019. La liste des cinq principaux fournisseurs est restée inchangée avec Samsung ouvre une fois de plus la voie avec ses 274,5 millions d’expéditions et 20 % de part de marché.

Apple est arrivé deuxième avec 230 millions d’expéditions tout aussi impressionnantes et 17 % de part de marché, tandis que Xiaomi complète le top trois avec ses 191 millions d’expéditions et 14 % de part de marché et a également affiché la croissance annuelle la plus élevée de toutes les marques à 28 %.

Société Expéditions 2021

(en millions) 2021

Part de marché Expéditions 2020

(en millions) 2020

Part de marché Changement annuel Samsung 274,5 20% 255,5 20% +7% Pomme 230.1 17% 207.2 16% +11% Xiaomi 191.2 14% 149,6 12% +28% Oppo 145.1 11% 119.4 9% +22% vivo 129,9 dix% 112.6 9% +15% Autres 379.4 28% 420,5 33% -dix% Le total 1 350,2 100% 1 264,7 100% +7%

En descendant plus loin dans la liste, nous trouvons Oppo (y compris OnePlus) avec 145 millions d’expéditions et 11 % du marché, tandis que vivo complète le top cinq avec ses 129,9 millions d’expéditions et 10 % de part de marché. Malgré des pénuries d’approvisionnement persistantes, la demande des consommateurs pour de nouveaux smartphones a continué d’augmenter en 2021.

Les segments économiques en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine ont été les principaux moteurs de croissance. La demande d’appareils haut de gamme Samsung et Apple a également été forte, Samsung atteignant son objectif de vendre huit millions d’appareils pliables, tandis qu’Apple a enregistré le quatrième trimestre le plus solide de toutes les marques avec 82,7 millions d’expéditions. Les analystes de Canalys prévoient que 2022 sera une autre année forte de croissance des smartphones.

