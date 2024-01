Canalys : Le marché des smartphones a enfin franchi un cap en 2023, Apple a pris les devants

31 janvier 2024

Les expéditions de smartphones en 2023 ont totalisé 1,142 milliard – le pire depuis 11 ans, affirme Canalys dans sa dernière analyse du marché. Apple a pris la première place pour la première fois après une année stagnante au cours de laquelle son principal concurrent, Samsung, a reculé de 13 %.

La période des fêtes a été positive pour l’industrie, avec une hausse de 8 %, ce qui est un signe de stabilisation, selon les analystes.

Le marché des smartphones a connu de sérieux vents contraires, mais le rebond de la demande dans les marchés émergents a stimulé la reprise mondiale au second semestre, a commenté Sanyam Chaurasia, analyste principal chez Canalys. L’Amérique latine, l’Afrique et le Moyen-Orient ont en fait enregistré une croissance des expéditions sur un an, compensant largement le déclin dans le reste du monde (Asie-Pacifique, Chine continentale, Europe et Amérique du Nord).

Transsion (propriétaire d’iTel, Infinix et Tecno) et Xiaomi ont profité du rebond, réalisant une augmentation remarquable au cours de la période octobre-décembre 2023. L’augmentation de la demande a propulsé Transsion à la quatrième place au quatrième trimestre 2023.

Les marchés émergents resteront un champ de bataille vital pour tous les fabricants, en quête de croissance, alors que les régions développées telles que l’Amérique du Nord et l’Europe sont confrontées à des dépenses de consommation modérées et à une réduction des investissements dans les canaux de distribution.

Le marché a effectivement décliné, mais le retard des stocks n’est plus un problème majeur, et les bas prix des composants devraient permettre aux fournisseurs de proposer des mesures d’incitation plus flexibles aux consommateurs.

Entreprise Expéditions du 4ème trimestre 2023 (millions) Part de marché du 4e trimestre 2023 Expéditions du 4ème trimestre 2022 (millions) Part de marché du 4ème trimestre 2022 Changement Pomme 78.1 24% 73.2 25% 7% Samsung 53,5 17% 58.3 20% -8% Xiaomi 41,0 13% 33.2 11% 23% Transition 28,5 9% 17.3 6% 65% vivre 23.9 7% 23.9 8% 0% Autres 94,4 30% 90,9 31% 4% Total 319,5 100% 296,9 100% 8%

En regardant les chiffres bruts, Apple et Samsung restent les leaders du marché mondial, suivis par Xiaomi en troisième position et Oppo en quatrième position. Des sociétés comme Vivo et Honor ont lancé leurs produits phares et devraient défier Transsion pour une place dans le Top 5.

Entreprise Expéditions 2023 (millions) Part de marché 2023 Expéditions 2022 (millions) Part de marché 2022 Changement Pomme 229.2 20% 232.2 19% -1% Samsung 225,4 20% 257,9 22% -13% Xiaomi 146,4 13% 152,7 13% -4% Oppo 100,7 9% 113.4 dix% -11% Transition 92,6 8% 73.1 6% 27% Autres 347,9 30% 364.1 31% -4% Total 1142.1 100% 296,9 100% -4%

L’année 2024 devrait voir les fabricants s’orienter dans deux directions stratégiques : soit investir dans l’IA intégrée aux appareils, soit accroître les livraisons dans le segment moyen à bas de gamme. Samsung vient de lancer ses smartphones Galaxy S24 avec Galaxy AI dans le monde, tandis que les entreprises chinoises ont lancé les téléphones sur le marché intérieur ; la prochaine étape sera sûrement l’expansion internationale.

Le segment du marché de masse sera le centre pour les fournisseurs, tandis que le rapport qualité-prix et l’abordabilité seront les principales stratégies de produits à court terme, a ajouté Zhu.

Source