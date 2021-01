Selon la dernière analyse de Canalys, le marché mondial des PC a augmenté pour un troisième trimestre consécutif, enregistrant une croissance impressionnante de 13% par rapport au troisième trimestre 2020 grâce à la demande accrue pendant la période des fêtes. Mais même par rapport au quatrième trimestre 2019, l’industrie a enregistré une croissance impressionnante de 25%.

C’est une reprise rapide après le difficile Q1 de l’année dernière. Les expéditions pour l’ensemble de 2020 ont augmenté de 11% pour atteindre 297 millions d’unités, les ordinateurs portables et les postes de travail mobiles étant le facteur moteur et représentant 235,1 millions de ceux-ci. En fait, les livraisons d’ordinateurs de bureau ont chuté de 22% à 61,9 millions d’unités par rapport à 2019.

Lenovo est une fois de plus le leader du secteur avec une croissance de 29% en glissement annuel avec un total de 72,6 millions de PC et représentant près d’un quart de l’ensemble du marché – 24,5%. HP prend la deuxième place avec 67,6 millions d’appareils enregistrant une croissance stable de 7% en glissement annuel. Dell, en revanche, a atteint un record personnel de 15 millions d’unités au quatrième trimestre, atteignant un total de 50,3 millions d’expéditions. Les quatrième et cinquième places sont respectivement occupées par Apple et Acer, avec 22,6 et 20 millions d’appareils.

