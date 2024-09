Canalys Insights – Le grand jeu d’Apple : les nouveaux iPhones et les améliorations de l’écosystème ouvrent la voie aux futures étapes de l’IA

Apple a dévoilé une gamme de nouveaux appareils lors de son événement annuel d’automne, en mettant l’accent sur le dépassement des limites de l’IA, des fonctionnalités et de l’expérience utilisateur. Voici mes réflexions sur les principaux points à retenir :

Série iPhone 16 – ahFondation matérielle pour les futures opportunités d’Apple Intelligence

La série iPhone 16 d’Apple marque une mise à niveau décisive. Alimentée par les nouveaux chipsets A18 et A18 Pro, Apple rompt avec la tradition de réutilisation d’anciens chipsets dans les modèles d’entrée de gamme. Avec 8 Go de RAM, l’iPhone 16 est conçu pour Apple Intelligence (les fonctionnalités basées sur l’IA d’Apple), optimisant les performances pour les tâches exigeantes qui nécessiteront un traitement de modèles de langage volumineux (LLM), visuels (LVM) et d’action (LAM).

Le nouveau bouton de capture de l’appareil photo est une fonctionnalité clé de la série iPhone 16. Il ouvre la voie à une intelligence Apple plus poussée et à de nouvelles façons de créer de nouveaux raccourcis et méthodes permettant aux utilisateurs d’interagir avec leur iPhone. Cela offre à Apple l’occasion d’améliorer l’expérience utilisateur sur différentes applications, l’appareil photo et les fonctionnalités de recherche générative.

Les améliorations apportées aux conversations textuelles et vocales de Siri sont une autre fonctionnalité clé, ce qui illustre l’objectif d’Apple de rendre Siri plus personnalisé et plus intelligent. Ces développements constituent des étapes importantes pour créer de nouvelles applications GenAI capables d’améliorer l’expérience de l’utilisateur final tout en protégeant la sécurité et la confidentialité des données.

Les mises à niveau du modèle de base de l’iPhone 16 répondent aux exigences matérielles pour apporter Apple Intelligence à un public plus large de consommateurs, un public qui se concentre sur les fonctionnalités quotidiennes et la valeur pratique sans nécessiter d’opérations telles que des capacités d’appareil photo avancées pour la création de contenu.

La différenciation des produits d’Apple se réduit – bÉquilibrer performance et accessibilité, et saisir de nouvelles opportunités

Si la réduction de l’écart de performances entre l’A18 et l’A18 Pro pourrait réduire la différenciation de la gamme Pro, les améliorations apportées aux modèles non-Pro augmenteront l’attrait sur les marchés émergents. Proposer des appareils plus abordables et riches en fonctionnalités donne à Apple un solide avantage concurrentiel dans des régions telles que le Moyen-Orient, l’Inde et l’Asie du Sud-Est, ce qui l’aidera à attirer la classe moyenne croissante de consommateurs. La croissance sur les marchés émergents sera essentielle pour qu’Apple puisse aider à compenser les difficultés des marchés matures tels que les États-Unis et l’Europe, où la croissance a plafonné. L’amélioration des modèles non-Pro pourrait être un élément clé de la stratégie d’Apple visant à mettre à niveau les utilisateurs du modèle historiquement le plus performant en 5G d’Apple – l’iPhone 13, qui, selon les données de Canalys, a été expédié à 129 millions d’unités tout au long de sa vie.

Afin de cibler le cycle de remplacement, Apple met l’accent sur les promotions de reprise et les programmes d’accessibilité, ce qui souligne le rôle crucial de ses partenaires de distribution pour rendre les iPhones plus accessibles aux utilisateurs. Ces incitations réduisent la barrière à l’achat d’un modèle plus récent pour les consommateurs désireux de découvrir cette fonctionnalité d’IA avancée. Cependant, en réalité, les messages de l’IA pourraient avoir un impact limité pour stimuler la demande auprès des consommateurs Apple, car l’« effet de halo » de la marque reste inégalé.

De plus, Apple comble l’écart entre ses modèles Pro en introduisant le téléobjectif périscopique 5x dans la version Pro standard – une fonctionnalité auparavant exclusive à l’iPhone 15 Pro Max. La fonctionnalité améliorée de l’appareil photo pour l’édition d’images et de vidéos est essentielle pour cibler les influenceurs et les créateurs de contenu de la génération Z. La réduction de la différenciation matérielle pourrait fournir à Apple une plateforme plus rationalisée pour créer une différenciation logicielle avec Apple Intelligence.

Les exigences en matière d’IA impliquent que le déploiement d’Apple Intelligence doit être progressif. La localisation d’Apple Intelligence pose des défis en raison des différentes législations, langues et exigences régionales, ce qui en fait une solution loin d’être universelle. Par conséquent, les retards dans son déploiement mondial peuvent temporairement entraver la capacité d’Apple à capitaliser sur de nouvelles opportunités, d’autant plus que les concurrents évoluent plus rapidement.

Le pari à gros enjeux – ncontourner les obstacles réglementaires et intensifier la concurrence avec Apple Intelligence en Chine

Avec la pression d’un environnement économique difficile et la concurrence intensifiée des fournisseurs nationaux, Apple a besoin d’urgence d’un catalyseur pour relancer la demande en Chine. À l’heure actuelle, Apple Intelligence est son atout. Cependant, le calendrier de disponibilité d’Apple Intelligence en Chine reste incertain et dépend des régulateurs. Les informations publiques d’Apple sur ses benchmarks de base internes ont révélé une forte emphase sur la confidentialité et la minimisation de la nocivité de ses modèles pendant la formation et la conception des cas d’utilisation. Cet effort pourrait aider Apple à naviguer dans les problèmes réglementaires et enfin à introduire ses modèles d’IA sur les appareils en Chine. Cela dit, l’incertitude autour des aspects basés sur le cloud pourrait présenter des défis supplémentaires. Apple Intelligence n’étant actuellement pas disponible en Chine, la récente initiative d’Apple consiste à faire en sorte que les consommateurs s’attendent à ce que les appareils qu’ils achètent cette année reçoivent des mises à niveau logicielles majeures à l’avenir. Actuellement, cela se reflète dans les pages de précommande de l’iPhone 16, qui aux États-Unis indiquent « conçu pour Apple Intelligence », tandis que le site chinois indique « prêt pour Apple Intelligence ».

Améliorations de l’écosystème – rLes fonctionnalités de suivi de la santé évolutives ciblent la fidélité des consommateurs

L’événement d’Apple a mis en lumière l’intégration plus étroite entre les AirPods et l’Apple Watch, en mettant l’accent sur la santé auditive. En attendant l’approbation de la FDA, ce serait la première fois qu’un appareil technologique grand public offrirait une expérience de suivi de la santé auditive tout-en-un, soulignant la volonté d’Apple de créer un écosystème plus cohérent.

L’Apple Watch Series 10 présente un design plus fin, une autonomie de batterie plus longue et une charge plus rapide. Une nouvelle fonctionnalité, la détection de l’apnée du sommeil, renforce l’intérêt d’Apple pour la surveillance de la santé. L’écran plus grand améliore la convivialité, ce qui en fait un choix attrayant pour les amateurs de fitness qui préfèrent une alternative plus légère à la série Ultra. Bien qu’aucun successeur de l’Apple Watch Ultra 2 n’ait été annoncé, la variante en titane de la Watch Series 10 est désormais le produit phare haut de gamme d’Apple, alliant style et performances.

Les AirPods 4 sont dotés de la fonction de réduction active du bruit, offrant une qualité sonore améliorée et une expérience audio plus personnalisée. Cela crée une différence pour les consommateurs qui recherchent la fonctionnalité ANC sans avoir à se procurer les AirPods Pro.

Ces améliorations du suivi de la santé et de l’accessibilité sont essentielles non seulement pour les personnes âgées souffrant de problèmes d’audition et de santé, mais également pour cibler la génération Z qui est de plus en plus consciente de son bien-être mental et physique.

Apple renforce son écosystème en développant le suivi de la santé et la personnalisation sur tous les appareils, rendant chaque appareil plus essentiel à l’expérience utilisateur. En intégrant profondément l’IA dans iOS, Apple vise à améliorer les fonctionnalités sur tous les appareils et à offrir une expérience plus fluide et personnalisée. Cette stratégie permet non seulement d’améliorer la valeur globale de ses produits et services, mais aussi de fidéliser les utilisateurs en créant un écosystème plus cohérent et unifié.

Taux d’adhésion aux produits Apple

Pour 100 iPhones 2021 2022 2023 Premier semestre 2024 AirPods 38.1 35.4 31,5 31.2 Montres Apple 17.1 17.8 15,5 15.8 iPad 12.9 11.9 8.8 10.4 Smartphones 100,0 100,0 100,0 100,0

Source : estimations Canalys, analyse Smart Personal Audio, analyse Wearable Band, analyse Smartphone, analyse PC et tablette, septembre 2024

Réflexions finales

Si Apple a fait des annonces impressionnantes, l’une de ses principales lacunes a été le retard dans le déploiement de toutes les fonctionnalités d’Apple Intelligence. Cette décision pourrait limiter l’impact immédiat sur les ventes, car de nombreux consommateurs pourraient attendre les mises à jour logicielles avant de mettre à niveau leurs appareils. Cependant, la stratégie d’Apple consistant à utiliser les fonctionnalités basées sur l’IA comme principal argument de vente pour les mises à niveau de l’iPhone rend ses futurs événements, tels que la WWDC, essentiels pour tenir sa promesse.

L’événement « It’s Glowtime » a posé les bases du matériel, mais la véritable différenciation viendra avec l’introduction de logiciels plus avancés et d’intégrations d’IA lors des événements à venir, consolidant la domination d’Apple à la fois dans l’IA et dans l’écosystème technologique plus large.