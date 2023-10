Le marché des smartphones est en déclin depuis un certain temps déjà, et la Chine ne fait pas exception. Canalys a révélé que le plus grand marché de smartphones a enregistré une baisse de 5 % des expéditions (66,7 millions) au troisième trimestre 2023, par rapport à la même période de trois mois de l’année dernière (69,8 millions). Cependant, les choses commencent enfin à s’améliorer puisque les expéditions sont plus élevées qu’elles ne l’étaient au deuxième trimestre.

Honor a réussi à se hisser au sommet du marché en Chine continentale dans une compétition serrée qui a vu une différence de 2,7 millions d’unités entre le premier et le cinquième plus grand fournisseur, Xiaomi.

Honor a pris de l’ampleur dans ses ventes grâce à la série X50, qui a été présentée comme une amélioration de la durabilité. Oppo (combiné avec OnePlus) est resté deuxième, tandis qu’Apple est arrivé troisième grâce au lancement de la nouvelle série d’iPhone 15.

Entreprise Expéditions du troisième trimestre 2023

en millions T3 ’23

Part de marché Expéditions du troisième trimestre 2022

en millions T3 ’22

Part de marché Croissance annuelle

Honneur 11.8 18% 12,0 17% -1%

Oppo 10.9 16% 12.1 17% -dix%

Pomme 10.6 16% 11.3 16% -6%

vivre 10.4 16% 14.1 20% -26%

Xiaomi 9.1 14% 9.0 13% 0%

Autres 13.9 21% 11.4 16% 21%

Total 66,7 100% 69,8 100% -5%





Les analystes ont souligné que Honor et Oppo proposent des outils financiers numériques aux distributeurs, tandis que Xiaomi permet à ses partenaires d’acheter des Mi Stores, d’optimiser l’allocation des ressources et même de les étendre.

Des relations plus étroites entre les vendeurs et les détaillants sont la nouvelle grande nouveauté, surtout après le ralentissement de la demande et les risques de stocks à partir de 2022. Les collaborations se situent désormais à tous les niveaux – de la stratégie au niveau macro aux opérations quotidiennes, a ajouté Amber Liu, responsable de la recherche chez Canalys.

On s’attend à ce que la demande augmente progressivement, après avoir atteint son point bas au deuxième trimestre 2023. Les entreprises élargiront de manière proactive leurs portefeuilles de produits et accéléreront la fréquence des mises à niveau pour « stimuler les mises à niveau des consommateurs et les changements de marque », a prédit Toby Zhu, analyste principal chez Canalys.

Source