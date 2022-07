Canalys : baisse des livraisons de smartphones en Inde pour le troisième trimestre consécutif

Basé sur les dernières Canalys rapport, un total de 36,4 millions de smartphones ont été expédiés en Inde au cours de la période avril-juin. Le chiffre représente une baisse de cinq points de pourcentage par rapport aux 38 millions d’unités expédiées au premier trimestre. Il s’agit du troisième trimestre consécutif de baisse des livraisons.

Les fournisseurs chinois représentaient 76 % de toutes les expéditions de smartphones en Inde pour la période, Xiaomi ouvrant la voie avec 7 millions d’expéditions et une part de marché de 19 %. Samsung a expédié 6,7 millions d’appareils et est arrivé deuxième en termes de part de marché à 18 %. Les trois premiers ont été complétés par realme qui a géré 6,1 millions d’expéditions et une part de marché de 17 %. Les deux autres marques du top cinq étaient vivo (6 millions d’expéditions) et Oppo (5,5 millions) avec respectivement 16 % et 15 % de parts de marché.