Canalys : Apple a gagné le jeu des parts de marché au T4 2022, Samsung a pris toute l’année

Canalys est sorti aujourd’hui avec son rapport conjoint axé à la fois sur les nombres d’actions de smartphones du quatrième trimestre de l’année dernière (octobre à décembre), ainsi que sur les performances au cours de l’année complète. Dans l’ensemble, le tableau est assez sombre pour les vendeurs de combinés. Le marché a reculé de 17 % au quatrième trimestre, par rapport au quatrième trimestre 2021. Les expéditions sur l’ensemble de l’année ont diminué de 11 %, à moins de 1,2 milliard.

Apple a remporté le jeu des parts de marché au quatrième trimestre, comme il le fait habituellement, influencé par le lancement de ses nouveaux iPhones, mais cette fois, il a enregistré sa part de marché la plus élevée jamais enregistrée : 25 %. Samsung est deuxième avec 20 %, Xiaomi troisième avec 11 %, Oppo quatrième avec 10 % et vivo cinquième avec 8 % du marché, tandis que la catégorie « Autres » représente 26 % des ventes.

Par rapport au quatrième trimestre de 2021, la part d’Apple a augmenté de 2 %, celle de Samsung et d’Oppo de 1 %, celle de vivo est restée la même et celle de Xiaomi a chuté de 2 %. La baisse de Xiaomi est apparemment “en grande partie due aux défis en Inde”.

Sur l’ensemble de l’année, Samsung est en tête avec 22 % du marché, suivi d’Apple avec 19 % et de Xiaomi avec 13 %. Oppo et vivo détenaient tous deux 9 % de part de marché. Par rapport à 2021, Samsung et Apple ont gagné 2 points de pourcentage en part, Oppo a perdu 2 %, tandis que Xiaomi et vivo sont en baisse de 1 %.

Pour 2023, les prévisions de Canalys prévoient une “croissance stable à marginale” pour l’ensemble du marché. Selon l’analyste Le Xuan Chiew, les vendeurs aborderaient l’année avec prudence, en donnant la priorité à la rentabilité et en protégeant les parts de marché, en réduisant les coûts “pour s’adapter à la nouvelle réalité du marché”.

