Le marché indien des smartphones continue de croître avec 37,1 millions d’expéditions signalées au cours des trois premiers mois de 2021, selon le cabinet d’analystes Canalys. Ce chiffre représente un bond de 11% par rapport à la même période l’an dernier, tous les principaux acteurs enregistrant une augmentation des ventes.

Xiaomi s’est à nouveau retrouvé au sommet avec 10,5 millions d’expéditions de smartphones et une part de marché de 28%. Samsung est arrivé deuxième avec 7 millions d’expéditions et une part de marché de 19%, suivi de près par vivo avec ses 6,7 millions d’expéditions capturant 18% du marché total. Oppo a généré 4,7 millions d’expéditions ainsi que la croissance annuelle la plus élevée de toutes les entreprises à 35%, tandis que Realme a complété le top 5 avec ses 4,3 millions de ventes.

Vendeur Expéditions T1 2021 (millions) Part de marché T1 2021 Expéditions T1 2020 (millions) Part de marché T1 2020 Croissance annuelle Xiaomi 10,5 28% 10,3 31% 2% Samsung 7,0 19% 6,3 19% 11% vivo 6,7 18% 6,7 20% 1% Oppo 4.7 13% 3,5 dix% 35% Vrai moi 4.3 12% 4,0 12% 9% Autres 3,9 dix% 2,8 8% 35% Le total 37,1 100,00% 33,5 100,00% 11% Remarque: les pourcentages peuvent ne pas correspondre à 100% en raison de l’arrondissement | Source: Estimations Canalys (livraisons de vente), analyse des smartphones, avril 2021

Canalys décrit les facteurs favorables de l’enseignement et du travail à distance qui ont entraîné une demande plus élevée de smartphones. En ce qui concerne le deuxième trimestre, les prévisions sont beaucoup moins favorables compte tenu de la vague COVID qui traverse l’Inde, ainsi que de la pénurie de chipsets et de l’affaiblissement de la roupie indienne.

Selon l’analyste de Canalys Varun Kannan, le segment des smartphones de 15000 INR (200 $) devrait être la principale victime.

