Canalys: 2022 voit le marché chinois des smartphones chuter aux pires niveaux en une décennie

Canalys a publié son dernier rapport sur les ventes de smartphones en Chine concernant le dernier trimestre 2022 et l’année civile complète. Les résultats sont sombres, car le marché a enregistré une baisse de 14 % des expéditions globales, passant sous les 300 millions d’unités pour la première fois depuis 2013.

Au quatrième trimestre, Apple était le premier fabricant avec une part de marché de 22 %, bien que les livraisons aient diminué de 24 %.

L’importance du marché chinois est énorme pour les fabricants, car il est le plus grand au monde – environ 25 % de tous les smartphones dans le monde sont vendus dans le pays asiatique. Canalys révèle que la plupart des fournisseurs ont été confrontés à des problèmes d’inventaire en 2022 et ont eu du mal à éliminer les stocks.

La Chine s’oriente vers une “premiumisation” du marché, les fabricants lançant des produits avec des “expériences écosystémiques améliorées”. Les analystes ont souligné le partenariat de Xiaomi avec Leica avec le smartphone 13 Pro et Oppo avec l’expansion de son portefeuille pliable pour inclure le Find N2 Flip.

vivo a conservé sa première place pour l’année, mais est maintenant suivi de très près par Honor, Apple et Oppo – les quatre fabricants ont une part de marché similaire d’environ 18 %, suivis de Xiaomi avec 13 %.

La plupart des entreprises ont fait face à une baisse annuelle des livraisons, à l’exception d’Apple avec une légère augmentation et d’Honor avec un bond massif de 30 %, mais cette entreprise faisait encore ses premiers pas en 2022.

Fournisseur Expéditions 2022 (millions) Part de marché 2022 Expéditions 2021 (millions) Part de marché 2021 Croissance annuelle

vivo 52.2 18% 71,5 21% -27%

Rendre hommage à 52.2 18% 40.2 12% 30%

Pomme 51.3 18% 49.4 15% 4%

Oppo 50,4 18% 50,5 21% -27%

Xiaomi 38,6 13% 52,5 16% -19%

Autres 42,6 15% 52,5 16% -19%

Le total 287.3 100% 332.9 100% -14%





Les attentes pour 2023 sont que la demande pourrait avoir besoin de 6 à 12 mois pour ramener les chiffres au-dessus de 300 millions.

Néanmoins, les résultats globaux du marché devraient augmenter car la pandémie n’est plus un problème aussi grave, la chaîne d’approvisionnement devrait se stabiliser et les activités commerciales et la confiance des consommateurs devraient revenir.

