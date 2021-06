« Canaliser ma Hasbulla intérieure »: Logan Paul parle de la sensation russe avant le combat de Mayweather alors que la renommée mondiale grandit (VIDEO)

Le novice de boxe Paul affronte dimanche l’ancien champion du monde invaincu des cinq poids Mayweather à Miami, dans ce qui ressemble à un décalage désespéré visant uniquement à renforcer les comptes bancaires de toutes les personnes impliquées.

Mais que vous considériez le combat comme un divertissement légitime ou que vous le rejetiez comme une farce grotesque, l’affrontement Mayweather-Paul a certainement fait parler le monde du sport – et il y aura probablement des caisses qui sonneront dimanche soir lorsque la paire se mettra entre les cordes au Stade du Hard Rock.

Cependant, à plusieurs milliers de kilomètres de là, au Daghestan, en Russie, il y a une autre célébrité des médias sociaux qui prépare de la même manière un cours dans les sports de combat et donne déjà à Logan Paul et à son frère Jake une course pour leur argent dans les enjeux de popularité.

Entrez Hasbulla ‘Hasbik’ Magomedov – la sensation des médias sociaux qui est probablement déjà apparue sur votre fil Twitter si vous avez été n’importe où près de la plate-forme ces dernières semaines.

Malgré sa petite apparence, Hasbulla a en réalité 18 ans et souffre d’une maladie génétique rare.

Déjà quelque chose d’une célébrité locale dans la région du nord du Caucase qu’il appelle chez lui, le bagarreur de la taille d’une pinte a explosé pour devenir une célébrité plus large à la suite d’un projet de combat de MMA avec son rival tadjik ‘Abdurozik’, un jeune de 17 ans qui souffre également d’un trouble de croissance.

Les confrontations de la paire – organisées par le blogueur tchétchène et combattant du MMA Asxab Tamaev – ont accumulé des millions de vues, attirant l’attention des protagonistes comme l’icône de la NBA Shaquille O’Neal et bien d’autres.

Hasbulla comptait déjà l’ancien champion de l’UFC et son compatriote Daghestani Khabib Nurmagomedov parmi ses amis, mais semble maintenant en bonne voie pour égaler même « The Eagle » en termes de renommée, si son ascension fulgurante jusqu’à présent est quelque chose à considérer.

Cette renommée inclut l’attention du YouTuber Paul, qui a vérifié le nom de Hasbulla lors de la confrontation de jeudi avec Mayweather avant leur combat de dimanche.

« Tant que je canaliserai ma Hasbulla intérieure, la plus grande guerrière de notre temps, nous ferons le travail » Paul a déclaré aux médias.

« Hasbulla, mon frère, le guerrier le plus féroce que le monde ait jamais vu, nous aimons Hasbulla », ajouta-t-il en se tapotant la poitrine.

En ligne, pendant ce temps, les fanatiques d’Hasbulla ont même avancé son prétendu combat avec Abdurozik – qui n’a pas encore de date réelle – comme un affrontement encore plus important que le sideshow Paul-Mayweather qui se déroule ce week-end.

Pour ne pas être en reste par son rival, le phénomène tadjik Abdurozik – auparavant connu pour ses vidéos TikTok et ses talents musicaux – a discuté avec des gens comme le partenaire d’entraînement de Conor McGregor, Dillon Danis.

Partout où vous vous tournez, il semble que les fans de sports de combat choisissent leur camp entre les deux bagarreurs en herbe.

Inévitablement, il y a eu des détracteurs des mises au jeu de la paire de la taille d’une pinte et du concours prévu.

L’organisateur Tamaev a fait face à des appels à être puni, tandis que l’Association sportive des nains russes a pesé, appelant les pitreries « immoral. »

Un compte Twitter russe populaire a affirmé que tout était « vulgaire » et rappelle le genre de divertissement royal vu à l’âge des ténèbres.

Pourtant, comme l’indique la démonstration publique de soutien de Paul, le battage médiatique ne montre aucun signe de ralentissement, quoi qu’en disent les critiques.

Alors oubliez Floyd Mayweather contre Logan Paul, c’est Team Hasbulla ou Team Abdurozik qui semble être la vraie question sur toutes les lèvres.