Canal de Suez : un navire battant pavillon de Singapour entre en collision avec un pétrolier provoquant un retard de transit et le trafic devrait reprendre

Environ 10 pour cent du commerce mondial transite par le canal, une source majeure de devises pour le gouvernement égyptien.

En mars 2021, l’Ever Given, un porte-conteneurs colossal battant pavillon panaméen, s’est écrasé sur une banque sur un tronçon à voie unique du canal, bloquant la voie navigable pendant six jours et perturbant le commerce mondial.

MarineTraffic, un fournisseur de services de suivi des navires, a publié une vidéo accélérée de l’incident qui montrait le Burri se tournant vers le port et entrant en collision avec le BW Lesmes qui s’échouait déjà sur la voie navigable.

Construit en 2018, le Burri mesure 250 mètres (820 pieds) de long et 44 m de large. Le BW Lesmes a été construit trois ans plus tard et mesure 295 m de long et 46,43 m de large, selon MarineTraffic.

Les autorités du canal ont déclaré avoir réussi à renflouer et remorquer le BW Lesmes, tandis que des efforts étaient en cours pour retirer le Burri de la voie navigable. Il a publié des images montrant le Lesmes ancré dans le mouillage du canal, tandis que d’autres montraient le Burri en train d’être remorqué.

« Tous les membres de l’équipage sont sains et saufs et il n’y a eu aucun blessé ni aucun rapport de pollution », a déclaré BW LNG AS, les opérateurs du BW Lesmes, dans un communiqué.

Rabei a déclaré que les inspections initiales ont montré qu’il n’y avait pas de dommages importants aux pétroliers ni de pollution sur le site. Une équipe technique d’Oslo, en Norvège, arriverait sur le navire plus tard mercredi pour enquêter sur l’incident, a indiqué BW LNG AS.

Cet incident est le dernier cas signalé de navire coincé dans une voie navigable cruciale. Une rafale de navires s’est échouée ou est tombée en panne dans le canal de Suez au cours des dernières années. Plus tôt ce mois-ci, un remorqueur a coulé dans le canal après être entré en collision avec un pétrolier battant pavillon de Hong Kong.

Le canal, qui relie la Méditerranée à la mer Rouge, a été ouvert en 1869. Il constitue un lien crucial pour le pétrole, le gaz naturel et les marchandises. L’autorité du canal exploite un système de convois, composé d’un convoi en direction du nord et d’un en direction du sud par jour.

Selon l’Autorité du canal de Suez, l’année dernière, 23 851 navires ont emprunté la voie navigable, contre 20 649 navires en 2021. Les revenus du canal en 2022 ont atteint 8 milliards de dollars, le plus élevé de son histoire.