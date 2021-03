Le super-cargo a la taille de quatre terrains de football et l’incident a paralysé la voie navigable vitale. Environ 12% du commerce mondial passe par le canal et des canaux plus anciens ont été ouverts pour tenter de faire face à l’arriéré de trafic. On pense qu’une rafale de vent a bloqué le navire.

