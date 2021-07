Canal de Suez: le capitaine et l’équipage d’Ever Given photographiés pour la première fois depuis le blocage d’une voie navigable majeure, provoquant le chaos commercial mondial

C’est la première photo du capitaine et de l’équipage du porte-conteneurs géant Ever Given qui a mis un terme au commerce mondial après qu’il se soit échoué dans le canal de Suez.

Le capitaine Krishnan Kanthavel était au volant du navire de 1 312 pieds lorsqu’il s’est coincé rapidement dans la voie maritime égyptienne pendant six jours, avant d’être finalement libéré par une équipe de creuseurs et de bateaux.

Fourni

Le capitaine Krishnan Kanthavel, encerclé, et son équipage, plus à sa droite, le skipper de remplacement Hanse Kurisinkal[/caption]

Getty

The Ever Given a stoppé le commerce mondial après s’être coincé dans le canal de Suez[/caption]

Alors qu’ils étaient coincés dans le canal, les affaires mondiales se sont arrêtées car les navires ne pouvaient pas passer, retardant les livraisons, les effets d’entraînement se faisant encore sentir plus de quatre mois après l’incident.

Le Capt Kanthavel, qui a été formé au Royaume-Uni, et son équipage de 25 hommes ont passé des semaines dans la section du canal du Grand Lac Amer pendant qu’un programme d’indemnisation d’un milliard de dollars était réglé entre les propriétaires d’Ever Given et l’Autorité du canal de Suez.

Cela signifiait que les clients – dont beaucoup au Royaume-Uni – n’étaient pas en mesure de mettre la main sur les marchandises dans les 20 000 conteneurs estimés à bord du navire.

Le canal est une route de transit vitale pour les navires venant d’Asie et se dirigeant vers l’Europe et évite le long voyage autour de l’Afrique.

Les experts disent que le blocage a coûté au commerce mondial 7 milliards de livres sterling par jour, car plus de 400 navires ont été bloqués lors de l’opération massive pour le libérer.

L’Egypte dit avoir perdu 15 millions de dollars en frais de transit pour chacun et refuse de laisser l’Ever Given poursuivre son voyage.

Notre photo exclusive – qui a été fournie au Sun par le Syndicat national des marins de l’Inde – montre le capitaine Kanthavel et le skipper de remplacement Hanse Kurisinkal.

Plus tôt ce mois-ci, l’Ever Given a finalement quitté le Grand Lac Amer et s’est dirigé vers le port néerlandais de Rotterdam où il devrait arriver le 28 juillet avant de se diriger vers Felixstowe, Suffolk, où il accostera le 3 août.

À bord du navire se trouve un envoi varié de marchandises d’une valeur de plus de 650 millions de livres sterling, notamment des citrons, du bambou et du tofu qui auraient pourri, ainsi que des ordinateurs, des ordinateurs portables, des téléphones portables, des pièces d’avion, des chaises longues, des tissus d’ameublement Ikea, barbecues et équipements de camping qui auraient tous dû être dans les magasins il y a des mois.

‘GRAND VICTOIRE’

Abdulgani Serang, secrétaire général du National Union of Seafarers of India, basé à Mumbai, a déclaré au Sun : « J’ai parlé au capitaine alors que le navire commençait son voyage après près de quatre mois.

« Ils ont tous une disposition positive et cela a été une grande victoire pour les marins indiens qui s’acquittaient de leurs fonctions de manière professionnelle.

« Leur passion et leur engagement sur Ever Given pendant toute la crise sont bien reconnus. »

L’armateur Shoei Kisen Kaisha Ltd a également apprécié l’équipage, qui a déclaré dans un communiqué: « Nous aimerions prendre un moment pour remercier spécialement le capitaine (capitaine du navire) d’Ever Given, les officiers et l’équipage qui ont joué un rôle vital dans le renflouement sécuritaire du navire et son entretien au cours des derniers mois.

«Nous tenons également à remercier les familles de l’équipage qui ont fait face à l’incertitude de ne pas savoir quand leurs proches reviendraient. Nous remercions l’équipage de l’Ever Given.

« Votre travail acharné et votre professionnalisme illustrent le meilleur de ceux qui servent en mer. »





La nuit dernière, le navire se dirigeait vers l’ouest de la Méditerranée et vers l’Atlantique après avoir été bloqué pendant plusieurs jours en raison du mauvais temps au sud de la Sicile.

Plusieurs enquêtes ont été ouvertes sur l’incident, mais aucun résultat officiel n’a encore été annoncé, la faute se déplaçant entre les pilotes du canal de Suez qui guidaient l’Ever Given et le mauvais temps qui l’a fait dévier de sa trajectoire.

L’Égypte a annoncé en mai son intention d’élargir et d’approfondir davantage la section du canal où l’Ever Given s’est coincé, et plus récemment qu’elle achèterait une flotte de remorqueurs plus puissants, un navire de soutien et des grues qui pourraient alléger la charge de tout futur navire échoué. .

PA

Le méga-navire est resté bloqué dans le canal de Suez pendant près d’une semaine[/caption]