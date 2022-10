Canadiens qui cherchent à encaisser leurs placements : sondage

Environ un quart des Canadiens perdent confiance dans le marché boursier et cherchent maintenant à encaisser leurs investissements, selon un nouveau sondage.

L’enquête, menée par le site Web de comparaison des finances personnelles Finder, a révélé que ceux qui cherchent à retirer de l’argent au milieu de la volatilité récente du marché peuvent également le faire parce qu’ils ressentent un pincement dans leur budget.

Romana King, experte en finances personnelles chez Finder, a déclaré que les Canadiens ressentent la pression en ce qui concerne la hausse des coûts et pourraient chercher à augmenter le montant d’argent dont ils disposent pour joindre les deux bouts.

Si les Canadiens ont des prêts à taux d’intérêt élevé, par exemple, ils peuvent regarder leur budget et se demander où ils peuvent trouver de l’argent pour réduire leurs dettes, a-t-elle déclaré.

Jason Heath, directeur général d’Objective Financial Partners Inc., a déclaré qu’il n’était pas surpris que certains Canadiens aient perdu confiance étant donné que le TSX a baissé d’environ 10 % au cours de la dernière année et que le S&P 500 a baissé d’environ 17 %.

“Certaines des actions de haute technologie et de mèmes de 2021 ont connu une année terrible en 2022”, a-t-il déclaré.

Il a expliqué que les investisseurs peuvent souvent faire l’erreur d’être émotifs ou réactifs aux performances à court terme au lieu d’investir à long terme.

“Ces résultats appuient l’idée que le succès de l’investissement en actions nécessite généralement de la patience et un horizon temporel de plus de cinq ans. Mais les pertes à court terme ont tendance à faire paniquer certains investisseurs”, a-t-il déclaré.

Le rapport indique que parmi ceux qui cherchent à retirer de l’argent, les ménages à revenu faible et moyen constituent la majorité.

Les résultats différaient également selon les générations. Plus l’investisseur est jeune, plus il est certain que le marché passera à nouveau de baissier à haussier, selon le rapport. Ils étaient également plus confiants de réaliser des bénéfices en 2022, quelles que soient les conditions actuelles.

Les baby-boomers, d’autre part, avaient moins confiance qu’ils seraient en mesure d’atteindre ou de dépasser leurs projections de retour sur investissement pour l’année, et étaient plus susceptibles de vouloir encaisser.

Dans ce scénario, les investisseurs plus âgés peuvent également chercher à effectuer des retraits de retraite.

Pour les Canadiens qui envisagent de rester sur le marché et de traverser un ralentissement, leurs trois principales stratégies de placement sont l’achat et la conservation (41 %), l’investissement axé sur le revenu (9 %), l’indice et quelques avoirs choisis (7 %).

Si la volatilité des marchés boursiers rend les investisseurs mal à l’aise, Heath a déclaré qu’ils pourraient avoir besoin d’évaluer leur allocation d’actifs et d’envisager d’avoir moins de risques dans leur portefeuille d’investissement.

“Des moments comme celui-ci sont un bon test pour les investisseurs”, a-t-il déclaré. “Si vous avez un horizon temporel à long terme, j’éviterais de paniquer et d’essayer de vendre et de racheter à un niveau inférieur.”

“Il peut être déjà assez difficile d’avoir raison une fois, et encore moins deux fois, avec la synchronisation du marché. Même les experts ont tendance à faire un mauvais travail en ce qui concerne les mouvements de gros dans et hors des stocks.”

Les jeunes investisseurs devraient se demander s’il existe une opportunité d’achat pour obtenir des actions à un prix inférieur, a-t-il déclaré.

“Les autres devraient se rappeler que les actions nord-américaines ont rapporté plus de 25% en 2021, ce qui équivaut à trois bonnes années de retour sur investissement en une seule année – donc, sans doute, nous venons de rendre une partie de cette richesse temporaire.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 4 octobre 2022.