Canadiens détenus en Syrie : une femme face à un choix déchirant

Lorsque « Asiya » a appris pour la première fois que le gouvernement canadien avait accepté de rapatrier les femmes et les enfants des camps de détention du nord-est de la Syrie, elle a senti que la sécurité était à portée de main pour sa famille, mais ses espoirs ont été anéantis quelques jours plus tard lors d’un appel avec un fonctionnaire fédéral.

CTV News utilise le pseudonyme “Asiya” pour la femme de 36 ans par souci pour sa sécurité à l’intérieur du camp d’Al-Roj. Asiya est mariée à un homme d’Ottawa qui travaillait au Moyen-Orient et s’est rendu en Syrie en tant qu’érudit religieux, a-t-elle déclaré. Ils ont trois enfants de moins de neuf ans. Leur fils aîné souffre d’autisme sévère et doit subir une opération au cerveau. L’enfant du milieu a des brûlures à l’arrière du corps après être tombé dans un radiateur à kérosène. Elle dit que les brûlures sont si douloureuses que son fils ne peut pas s’asseoir et pleure quand il met des vêtements. Leur plus jeune fille est née dans le camp, des mois après que son père ait été jeté en prison.

Jeudi dernier, Asiya a déclaré avoir reçu un appel d’un responsable des Affaires mondiales disant que ses enfants étaient éligibles au rapatriement, mais qu’elle était exclue de l’accord parce qu’elle n’était pas citoyenne canadienne.

Le 19 janvier, Affaires mondiales a conclu un accord pour ramener 19 femmes et enfants qui avaient initialement intenté une action en justice devant un tribunal fédéral pour rapatriement. Un jour plus tard, un juge fédéral a ordonné au Canada de ramener quatre hommes qui croupissent dans les prisons syriennes. Ils auraient des liens avec l’EI, mais n’ont jamais été inculpés. Le gouvernement se demande toujours s’il doit se conformer à l’ordonnance ou en faire appel.

Ni Asiya ni son mari ne faisaient partie de ces cas.

DATE LIMITE POUR DÉCIDER

Pour faire monter ses enfants dans l’avion pour le Canada, Asiya a déclaré qu’Affaires mondiales lui avait dit qu’elle devait accepter de renoncer à la garde. Asiya a déclaré que le gouvernement lui avait donné un délai d’une semaine et demie pour prendre sa décision.

“Je n’ai pas le choix. Soit je les perds en ne les voyant pas. Ou je les perds ici car le camp est plein de jeunes corps », a déclaré Asiya lors d’un appel téléphonique surveillé depuis le bureau de l’administration du camp d’Al-Roj.

Selon Reprieve, un groupe de défense des droits humains, Asiya est l’une des quatre mères et des 10 enfants pris dans le même dilemme imposé par le gouvernement.

« C’est l’une des politiques les plus cruelles et inhumaines que nous puissions imaginer. C’est une séparation familiale forcée », a déclaré Maya Foa, directrice exécutive de Reprieve, dans une interview vidéo depuis Londres, en Angleterre.

Affaires mondiales n’a pas répondu à la demande de commentaires de CTV News sur l’affaire.

SORT DES PÈRES INCONNU

Foa a déclaré que les pères canadiens de ces enfants sont portés disparus en Syrie, peut-être tués pendant la guerre civile ou détenus au secret dans des prisons. Les enfants n’ont jamais vécu au Canada.

Foa a déclaré que c’est le gouvernement qui choisit “d’arracher ces enfants au seul soignant qu’ils connaissent” pour les confier à des étrangers et les exposer à un risque de “blessures et traumatismes irréparables”, tout en laissant derrière eux des mères qui pourraient ne pas survivre.

Foa s’est rendu dans les camps au moins 10 fois pour interroger des détenus au nom de Reprieve et recueillir des informations pour persuader les gouvernements de rapatrier leurs ressortissants. Il y a plus de 40 000 détenus de 57 pays dans les camps. La majorité de ceux qui vivent dans les prisons à ciel ouvert de facto sont des enfants, la plupart âgés de moins de 10 ans.

Selon les recherches de Reprieve, la majorité des femmes dans les camps pourraient avoir été victimes de la traite.

“Il y a des circonstances où des femmes particulièrement vulnérables sont contraintes ou convaincues de voyager, non pas parce qu’elles ont une affiliation idéologique avec l’Etat islamique, mais parce qu’elles ont des partenaires, les pères de leurs enfants”, a déclaré Foa. “Les statistiques au Royaume-Uni montrent que 63 % répondent à la définition de victime potentielle de la traite.”

Foa a déclaré qu’elle avait interviewé Asiya pour la dernière fois en 2022 pour préparer des documents médicaux que ses enfants devaient présenter au gouvernement canadien. Foa a déclaré que le pays du Moyen-Orient où Asiya est née n’a pas un bon bilan en matière de droits de l’homme. Si Asiya et ses enfants devaient être rapatriés dans ce pays, Foa a déclaré qu’il était possible qu’Asiya disparaisse, soit torturée ou tuée.

MARI SUIVI EN SYRIE

Dans son interview avec CTV News, Asiya a déclaré qu’elle était une ingénieure qui travaillait à la fois dans le New Jersey et au Caire. C’est en Égypte qu’elle a rencontré et épousé son mari canadien en 2011. Elle a dit que son mari est un érudit religieux qui s’est rendu en Syrie pour faire des recherches sur l’État islamique en 2015. Asiya a dit qu’elle l’avait suivi là-bas avec leurs enfants, pour prendre soin de lui. car elle s’inquiétait pour sa santé.

« Il tombait malade. Il était faible – il ne peut même pas tenir un appareil photo. Il souffre d’hépatite, de diabète et de migraines génétiques. Il ne peut pas voir la nuit.

Asiya a déclaré qu’elle n’avait pas vu son mari depuis 2019 après qu’il a été emprisonné par les forces kurdes et qu’elle et ses enfants ont été placés dans les camps.

CTV News a vu le certificat de naissance de son mari qui indique que son lieu de naissance est Ottawa et montre que ses parents vivaient autrefois dans le quartier Vanier. Elle a dit que son mari était auparavant détenu à la prison de Ghwaryan, mais ne sait pas s’il a survécu à une attaque contre la prison par des militants de l’Etat islamique en janvier dernier.

PLUS D’ACTION JURIDIQUE

Alors que le jour de la décision d’Asiya approche, d’autres actions en justice sont en cours. Yoav Niv, un avocat de Calgary qui plaide devant un tribunal fédéral, dit qu’il demandera un permis de séjour temporaire pour faire venir les mères non canadiennes au Canada.

Niv a aidé à rapatrier la première femme canadienne d’un camp de détention syrien en 2021. Il dit que la décision d’Affaires mondiales de séparer les enfants de leurs mères dans ces cas est moralement répréhensible et viole la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, que le Canada a ratifiée en 1991. .

« Dans ce cas, il doit y avoir une évaluation pour savoir si la séparation de ces mères de leurs enfants est dans l’intérêt supérieur de l’enfant. C’est notre position que ce n’est pas le cas, fondamentalement », a déclaré Niv.

Alexandra Bain, de l’organisation canadienne Families Against Violent Extremism (FAVE), est également en contact régulier avec Asiya et d’autres familles canadiennes.

Bain a déclaré que Global Affairs avait dit à 26 femmes et enfants qu’ils seraient bientôt dans un avion pour rentrer chez eux.

“Je crois comprendre qu’ils seront à bord d’un avion militaire américain. Cela décollera une fois, et les mères (non canadiennes) se sont fait dire que si elles n’ont pas pris de décision depuis, elles seront laissées pour compte », a déclaré Bains.

Plus de 40 Canadiens se trouvent actuellement dans des camps et des prisons gérés par les Kurdes en Syrie. La plupart d’entre eux sont des enfants qui espèrent retrouver le chemin du retour — désespérés de voir la fin de leur abandon.