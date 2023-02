Canadiens détenus en Syrie : le gouvernement fait appel de la décision de la Cour d’appel

Le gouvernement Trudeau fait appel d’une ordonnance de la Cour fédérale de rapatrier quatre hommes canadiens emprisonnés dans le nord-est de la Syrie.

Le mois dernier, le juge de la Cour fédérale Henry Brown a statué que la décision du gouvernement de ramener les femmes et les enfants canadiens mais d’exclure les hommes était inconstitutionnelle.

Aucune preuve d’activité terroriste n’a été présentée par les avocats de Global Affairs lors des soi-disant audiences de BOLOH, qui signifie «Bring Our Loved Ones Home». Les avocats du gouvernement ont fait valoir qu’ils n’étaient nullement tenus de rapatrier les citoyens de Syrie et de fournir une assistance consulaire, car le Canada y avait fermé son ambassade en 2012.

Les quatre hommes sont détenus dans des prisons gérées par les autorités kurdes depuis au moins 2019.

Parmi eux se trouve Jack Letts, qui avait la double nationalité anglo-canadienne. Letts a été déchu de sa nationalité britannique, après que les médias du Royaume-Uni ont annoncé qu’il avait rejoint l’État islamique. Ses parents soutiennent que Letts a fait l’aveu sous la torture et la contrainte.



Ceci est une nouvelle de dernière heure, plus de détails à venir