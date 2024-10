Canadiens contre Sénateurs : fil et lignes du match

Match 3 : Canadiens de Montréal contre Sénateurs d’Ottawa

Heure de début : 19h00 HAE / 16h00 PDT

Au Canada : CITY-TV, Sportsnet Est (Anglais), TVA Sports (Français)

Streaming: ESPN+, Sportsnet+

La foule du Centre Bell a peut-être eu droit à peut-être la plus grande performance que Samuel Montembeault ait jamais eue mercredi soir contre les Maple Leafs de Toronto, et les partisans locaux espèrent la même chose de la part de leur gardien de but partant. Espérons qu’il sera moins occupé qu’il ne l’était lors du premier match de la saison lorsqu’il a fait face à 48 tirs.

La défense montréalaise a également eu du mal à contenir les Bruins de Boston la nuit suivante, et le jeu défensif a été la plus grande préoccupation jusqu’à présent. Martin St-Louis s’est dit satisfait du jeu à cinq contre cinq de l’équipe lors de la pré-saison, mais maintenant que les résultats du match comportent des points, la situation ne semble pas du tout confortable.

Il n’y aura pas non plus de répit dans le concours de ce soir. Les Sénateurs d’Ottawa n’ont peut-être pas les compétences des Maple Leafs ou des Bruins, mais ils travaillent dur à chaque match qu’ils jouent et peuvent toujours accumuler des tirs sur un adversaire qui n’est pas au top de son forme. Ottawa a marqué au moins cinq buts sept fois au cours des neuf dernières rencontres entre les équipes remontant à la saison 2021-22. C’est un affrontement dans lequel les Canadiens n’ont clairement pas bien réussi pendant leur phase de reconstruction.

Le facteur X cette année est Lane Hutson, qui a été le meilleur joueur de Montréal au cours de deux matchs et a commencé à attirer l’attention de l’adversaire, qui apprend qu’il est le catalyseur d’une grande partie de l’offensive. Le jeu physique a été une caractéristique de cette équipe actuelle des Sénateurs, et vous savez que le numéro 48 des Canadiens sera un joueur qu’ils rechercheront ce soir.

Oliver Kapanen obtient une deuxième titularisation consécutive et fera ses débuts à domicile, tandis qu’Emil Heineman le rejoint dans la ligne de Christian Dvorak. Josh Anderson, qui a réalisé de solides performances défensives jusqu’à présent, a évolué vers une place plus familière aux côtés de Jake Evans et Brendan Gallagher, et nous verrons si ce trio peut faire la différence en attaque.

Composition projetée des Canadiens de Montréal

Aile gauche Centre Aile droite #13 Cole Caufield # 14 Nick Suzuki #20 Juraj Slavkovský #35 Alex Newhook #77 Kirby Dach #40 Joël Armia #11Brendan Gallagher #71Jake Evans #17 Josh Anderson #51 Émile Heineman #28 Christian Dvořák #91 Olivier Kapanen

Défense gauche Défense droite #8 Mike Matheson #21 Kaiden Guhle #48 Voie Hutson #58David Savard #72 Arber Xhekaj #52Justin Barron

Démarreur Sauvegarde #35 Samuel Montembeault #30 Cayden Primeau

Rayé : Alex Barré-Boulet, Michael Pezzetta

Blessé: Rafaël Harvey-Pinard, Patrik Laine, Jayden Struble

Composition projetée des Sénateurs d’Ottawa

Aile gauche Centre Aile droite Brady Tkachuk Tim Stützle Claude Giroux Noé Gregor Josh Norris Drake Batherson David Perron Shane Pinto Michel Amadio Nick Cousins Ridly Greig Zack MacEwen

Défense gauche Défense droite Jake Sanderson Artem Zub Thomas Chabot Nck Jensen Tyler Kleven Travis Hamonic