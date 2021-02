Depuis que le Canada a fermé ses frontières en mars dernier pour aider à contenir la pandémie de coronavirus, de nombreux Canadiens ont transmis ce message aux visiteurs américains: «Vous nous manquez, mais restez à l’écart!

Telle est l’alarme concernant les touristes américains qui traversent la frontière que certains Canadiens conduisant des voitures avec des plaques d’immatriculation américaines en Colombie-Britannique ont été harcelés, ont vu leur voiture vandalisée et ont même bravé les assauts de concitoyens canadiens qui les ont pris pour des Américains qui avaient traversé illégalement la frontière. , a déclaré la police. L’industrie touristique canadienne est en crise; armés de leurs dollars forts et de leur zèle dévorant, les visiteurs américains ont injecté environ 11 milliards de dollars dans l’économie canadienne en 2019, dépensant plus de six fois plus que les touristes chinois et dépensant plus de huit fois ce que les touristes britanniques ont dépensé. Avant la pandémie, le Canada était la deuxième destination étrangère la plus populaire des Américains après le Mexique.

Mais est-ce que les Américains, longtemps attirés au Canada par, entre autres, l’esprit cosmopolite et libertin de Montréal, la beauté naturelle de Vancouver et le charme européen de Québec nous manquent encore? Au cours des dernières semaines, j’ai décidé de répondre à cette question pour la section Voyages du Times, en parlant aux propriétaires d’hôtels, aux directeurs de musées, aux restaurateurs, aux représentants du gouvernement et aux résidents de destinations canadiennes populaires à travers le pays. [Read: In Canada Americans Are Missed, With Limits] Comme c’est souvent le cas lorsqu’il s’agit d’histoires sur notre plus grand cousin du Sud, celle-ci a généré une avalanche de commentaires de lecteurs de la part des Canadiens et des Américains. Parmi eux, il y avait un mélange d’admiration mutuelle, de tireurs d’élite mutuels et, le plus souvent, de nostalgie américaine pour les jours où voyager à travers la frontière ne nécessitait guère plus que de sauter dans une voiture. (À en juger par le nombre de snowbirds canadiens voyageant en Floride et dans d’autres destinations américaines, malgré les tracas et les risques, la solitude est réciproque.) Lucia Dashnaw, de Buffalo, a écrit qu’elle et son mari se rendaient à Montréal pour des thérapies au détail et des restaurants et que son mari conservait sa queue de cheval pandémique jusqu’à la réouverture de la frontière. «Nous restons fidèles à Martin, notre coiffeur!» elle a proclamé.