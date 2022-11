Canadien abattu au Paraguay; famille désespérée pour des réponses

Shemick Matusiak dit qu’il n’a pas pu dormir ni travailler depuis une semaine, depuis que son père a reçu une balle dans la jambe au Paraguay.

Le père de Shemick, Richard, 66 ans, était un peintre indépendant et venait de prendre sa retraite. Souffrant d’arthrite, il avait choisi de passer six mois de l’année dans un climat chaud et six mois de l’année au Canada avec ses enfants et petits-enfants.

Le 5 novembre, Richard a été abattu dans la maison de vacances qu’il avait lui-même construite.

“Deux gars sont arrivés à moto sur sa propriété avec un fusil de chasse, des mots ont été échangés, ils se sont battus et ils lui ont tiré dessus”, a déclaré Shemick.

“Il m’a appelé alors qu’il était transporté d’urgence à l’hôpital. Il était extrêmement faible et il m’a juste dit : “Ils ont essayé de me tuer”. C’est essentiellement la dernière fois que j’ai entendu parler de lui.

La famille a été informée que la balle avait touché une artère principale de la jambe de Richard et que l’hôpital n’avait pas assez de sang pour son traitement. Il a déjà subi deux interventions chirurgicales et sa famille veut désespérément le ramener au Canada pour recevoir des soins médicaux.

La famille a contacté Affaires mondiales Canada, mais ils disent qu’ils n’ont pas reçu beaucoup d’informations en réponse et qu’ils n’ont pas entendu de nouvelles depuis jeudi.

Même si des membres de la famille voyageaient en Amérique du Sud, ils auraient toujours besoin de l’aide du gouvernement pour ramener Matusiak à la maison en raison de son état.

« Savoir que vous implorez votre pays de l’aider à le ramener chez lui sain et sauf, au moins sur le sol canadien, afin qu’il puisse obtenir ce dont il a besoin (mais) sans recevoir de réponse, sans même savoir pendant quatre jours s’il est toujours en vie, s’il est OK », a déclaré Kristina Ponder, la belle-fille de Richard.

Affaires mondiales Canada a publié une déclaration à CTV News indiquant que le ministère «est au courant qu’un citoyen canadien a besoin d’aide au Paraguay. Les agents consulaires sont en contact avec les autorités locales pour obtenir plus d’informations et sont en contact avec la famille pour fournir une assistance consulaire.

Le ministère a déclaré qu’aucune autre information ne pouvait être divulguée pour des raisons de confidentialité.

La famille a également été en contact avec le bureau de leur député local, Sukh Dhaliwal. Dimanche, Dhaliwal a déclaré à CTV News que son bureau assurerait à nouveau le suivi avec Global Affairs lundi matin.

“Je serai à Ottawa demain et je m’assurerai également d’avoir un mot avec le ministre personnellement”, a déclaré Dhaliwal.