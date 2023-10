À partir de juin prochain, les Nunavummiut disposeront d’une route beaucoup plus directe vers le Groenland.

Canadian North s’associe à Air Greenland pour offrir des vols d’Ottawa à Nuuk avec une correspondance à Iqaluit.

Ce vol est la première fois que Canadian North déploie ses ailes à l’échelle internationale et se déroulera les mercredis de juin à octobre.

Un résident du Nunavut attend déjà avec impatience cet itinéraire de voyage simple.

Née à Nuuk, Navarana Beveridge est consul honoraire du Danemark à Iqaluit, poste bénévole où elle agit comme ressource pour les Nunavummiut pour accéder à des informations sur le Groenland, le Danemark et les îles Féroé.

Chaque fois qu’ils veulent rentrer, il faut à Beveridge et à sa famille au moins deux jours et plusieurs escales sur des milliers de kilomètres, généralement à Toronto et à Reykjavik, en Islande – sans parler du prix.

« Habituellement, pour nous trois… pour rentrer chez nous, disons pour Noël, les vols à eux seuls nous coûteront environ 9 000 dollars, plus les hôtels et les repas », a-t-elle déclaré. « C’est une affaire coûteuse. »

Navarana Beveridge est consul honoraire du Danemark à Iqaluit. (Soumis par Navarana Beveridge)

Le prix du nouveau vol n’a pas été publié, mais selon Air Greenland, le trajet d’Iqaluit à Nuuk devrait prendre environ deux heures à bord d’un De Havilland Canada Dash 8-200, pouvant accueillir environ 38 passagers.

« La nouvelle route vers le Groenland incarne l’engagement de Canadian North à favoriser la connectivité et les échanges culturels, créant ainsi davantage d’opportunités de découverte et d’interaction à travers l’Arctique », peut-on lire dans un communiqué de presse de Canadian North.

Beveridge a fait écho à cela.

« Je pense qu’il s’agit d’un lien très important entre les Inuits du Canada et du Groenland en termes de coopération accrue », a-t-elle déclaré.

Nuuk, Groenland, photographié en mars 2022. La dernière fois qu’Iqaluit et Nuuk ont ​​été reliées via une route aérienne commerciale, c’était en 2014. (Matisse Harvey/Radio-Canada)

Kevin Kelly, PDG de Travel Nunavut, voit le vol comme une opportunité d’augmenter le tourisme.

« Ici, à Iqaluit, il y a maintenant la capacité hôtelière et le […] des services de pourvoirie sont également disponibles, donc le moment est définitivement venu », a-t-il déclaré. « Ces passagers ont la possibilité d’avoir réellement quelque chose à faire. »

Il y a eu des vols reliant Iqaluit et Nuuk dans le passé. Air Greenland a opéré un vol reliant les deux capitales de la fin des années 1980 à 2001 puis de 2012 à 2014.