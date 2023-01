Canadian Geographic récompense les photos de l’année 2022

Canadian Geographic a choisi Alan Poelman d’Atikokan, en Ontario, comme photographe de l’année 2022. Poelman a capturé une photo d’un lynx regardant directement son appareil photo.

“J’étais près d’un lac que je fréquentais quand j’étais enfant et je l’ai vu sauter de l’autre côté de la route”, a déclaré Poelman à propos de la photo dans un communiqué de presse publié vendredi. “Je n’ai jamais été aussi excité par une photo que par la rencontre avec le lynx.”

Poelman a reçu le grand prix de 5 000 $ pour sa photo, qui a retenu l’attention des juges pour sa profondeur, sa qualité et sa portée. La photo a été choisie parmi plus de 6 400 entrées.

“Une bonne photographie se résume à une combinaison de lieu, de timing et de compétence”, a déclaré Alexandra Pope, rédactrice en chef de Canadian Geographic, dans le communiqué de presse. “Chacune des images gagnantes raconte une histoire fascinante et témoigne du talent et de la passion de notre communauté photographique.”

Les photos ont été jugées par l’équipe de rédaction et de conception de Canadian Geographic, ainsi que par le photographe Scott Forsyth, le photographe Mark Raycroft et Kim MacDonald de Weather Network. La liste des entrées a été réduite à 12 photos appartenant à l’une des quatre catégories.

Jeremy Klager a remporté la catégorie Epic Landscapes pour sa photo du célèbre Teacup Rock de l’Île-du-Prince-Édouard, qui a été détruit des semaines plus tard par l’ouragan Fiona.

Une longue exposition des vagues se brisant contre les roches rouges de l’Île-du-Prince-Édouard confère une sensation d’intemporalité à cette photo du célèbre “Teacup Rock” de l’île, qui a été emporté par l’ouragan Fiona quelques semaines après la prise de la photo.(Jeremy Klager – Groupe CNW/Société géographique royale du Canada)

Jean-Simon Bégin, qui a été nommé Photographe de l’année 2021, a remporté la catégorie Faune en action pour sa photo d’un renard roux. On peut voir le renard traverser la côte est de Terre-Neuve après une tempête.

La catégorie City Life a été remportée par David Paul, qui a pris une photo d’un travailleur de la construction de Toronto marchant pendant une tempête hivernale. Le portrait met en valeur “le courage et la détermination” du travailleur, lit-on dans le communiqué de presse.

Jeff Wizniak a chassé un tir d’une tornade touchant près de Blaine Lake, en Saskatchewan, en juillet 2022, qui a remporté les catégories Météo, Saisons et Ciel.

Un renard roux descend une pente rocheuse après une tempête de pluie sur la côte est de Terre-Neuve. (Jean-Simon Bégin – Groupe CNW/Société géographique royale du Canada)

Les images gagnantes seront publiées dans le numéro de mars/avril de Canadian Geographic.

Photos de l’année 2022 de Canadian Geographic – Liste complète des gagnants

Paysages épiques

Gagnant – Jeremy Klager, Calgary

Finaliste – Brandon Broderick, Tumbler Ridge, C.-B.

Mention honorable – Lisa Bourgeault, Calgary

La faune en action

Gagnant – Jean-Simon Bégin, Québec

Finaliste – Charles Dion, Magog, Qué.

Mention honorable – Norrie Franko, Wellandport, Ont.

La vie en ville

Gagnant – David Paul, East York, Ont.

Finaliste – Gabor Dosa, Surrey, C.-B.

Mention honorable – Justin Jasmins, Courtice, Ont.

Météo, saisons et ciel

Gagnant – Jeff Wizniak, Saskatoon

Finaliste – Adrian Yu, Toronto

Mention honorable – Adam Coish, Toronto