Canada WNT annonce une grève en raison de coupes budgétaires et de problèmes d’égalité de rémunération

L’équipe nationale féminine du Canada a déclaré vendredi qu’elle ferait grève avant la Coupe SheBelieves de la semaine prochaine en raison de compressions budgétaires, de problèmes d’égalité salariale et d’un manque général de soutien de Canada Soccer.

La capitaine canadienne Christine Sinclair et l’attaquante Janine Beckie ont déclaré qu’elles ne représenteraient pas Canada Soccer tant que leurs demandes ne seraient pas satisfaites.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

“Ça fait mal, je ne vais pas mentir” Sinclair a déclaré à TSN.

“Nous représentons tous ce pays avec fierté. Nous avons partagé ensemble certains des plus grands moments. Mais ne pas sentir que le soutien de votre propre fédération a été difficile dans le passé. Mais c’est arrivé à un point où, du moins pour moi personnellement, jusqu’à ce que ce soit résolu, je ne peux pas représenter cette fédération. Je suis un tel compétiteur qui me brise le cœur et me tue…”

L’équipe est à Orlando, en Floride, pour se préparer à la SheBelieves Cup, avec son match d’ouverture contre les États-Unis le 16 février. Le tournoi à quatre équipes fait partie de la préparation du Canada pour la Coupe du monde, qui débutera le 20 juillet en Australie et en Nouvelle-Zélande. Zélande.

L’Association des joueurs du Canada a publié vendredi une lettre critiquant Canada Soccer, se disant “indignée et profondément préoccupée par la nouvelle de coupures importantes” dans les programmes de l’équipe nationale.

Le moment est venu, nous prenons des mesures professionnelles. pic.twitter.com/QbVbhTcdDU — Joueurs de soccer canadien (@PlayersCanadian) 10 février 2023

L’association des joueurs a déclaré que si les problèmes ne sont pas résolus, elle pense qu’un nouveau leadership devrait être trouvé au sein de Canada Soccer.

“Si Canada Soccer n’est pas disposé ou capable de soutenir notre équipe, un nouveau leadership doit être trouvé”, indique le communiqué. “Malgré nos solides antécédents de succès et de réalisations historiques depuis plus d’une décennie, on continue de nous dire qu’il n’y a pas assez d’argent pour financer adéquatement notre programme et nos équipes de jeunes.”

Après que les joueurs aient posté la lettre demandant des changements et que Sinclair et Beckie aient confirmé la grève de l’équipe nationale, Canada Soccer a répondu par une déclaration disant que les négociations étaient en place depuis des mois.

Déclaration de Canada Soccer. pic.twitter.com/FfKf2So3PW — Canada Soccer (@CanadaSoccerFR) 11 février 2023

“L’équité salariale pour notre équipe nationale féminine est au cœur de nos négociations en cours avec nos joueuses. Canada Soccer n’acceptera aucun accord sans cela”, indique le communiqué.

« Canada Soccer et notre conseiller juridique rencontreront notre équipe nationale féminine à Orlando demain matin, comme convenu dimanche dernier, pour poursuivre nos discussions. »

L’équipe nationale féminine classée sixième et médaillée d’or aux Jeux olympiques de Tokyo a reçu le soutien de certaines joueuses de l’USWNT après avoir fait connaître leurs revendications.

“Que doivent-ils faire, gagner une médaille d’or ? Remplir les stades ? Oh, attendez… Nous sommes en 2023, réveillez-vous Canada Soccer, vous êtes au chronomètre”, la star américaine Alex Morgan tweeté.

L’équipe masculine du Canada a publié une déclaration de soutien aux femmes.

“Les joueurs de l’équipe nationale masculine de soccer du Canada sont, une fois de plus, profondément déçus par les actions de Canada Soccer et appuient sans réserve la déclaration des joueuses de l’équipe nationale féminine faite cet après-midi au sujet des conditions de préparation totalement insatisfaisantes pour la Coupe du monde de cet été”, indique cette lettre. a dit.

Les informations de l’Associated Press ont été utilisées dans ce rapport.