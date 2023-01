Canada : Une femme « voleuse de temps » condamnée à verser des dommages-intérêts à son ancien employeur après qu’un logiciel de suivi ait révélé une « faute grave » | Nouvelles du monde

Une femme au Canada a été condamnée par un tribunal civil à verser des dommages-intérêts à son ancien employeur pour “vol de temps” après avoir été surprise en train de réclamer des heures non travaillées par un logiciel de suivi.

Karlee Besse, qui était comptable à domicile en Colombie-Britannique, a d’abord fait valoir qu’elle avait été licenciée à tort et a demandé une indemnité de 5 000 $ (3 056 £) pour les salaires impayés et les indemnités de départ.

Mais Reach CPA a déclaré qu’il l’avait licenciée parce qu’elle avait “volé du temps” et a demandé reconventionnellement le salaire versé pour les heures déformées ainsi que le montant impayé d’une avance faite à Mme Besse lorsqu’elle a commencé à travailler.

L’entreprise a déclaré avoir découvert que Mme Besse avait enregistré plus de 50 heures sur ses feuilles de temps qui “ne semblaient pas avoir été consacrées à des tâches liées au travail”.

Reach avait précédemment installé un logiciel de suivi du personnel appelé TimeCamp sur son ordinateur portable de travail après avoir commencé à avoir des réunions hebdomadaires sur les performances avec son responsable.

Le document du tribunal dans l’affaire indiquait: “Reach indique que son analyse des feuilles de temps de Mlle Besse et des données de TimeCamp a identifié des irrégularités entre ses feuilles de temps et les journaux d’utilisation du logiciel.

“Accédez aux vidéos soumises montrant comment TimeCamp a suivi le temps et l’activité de Miss Besse.

“Il dit que les vidéos prouvent que Mlle Besse s’est livrée à un vol de temps en enregistrant le temps de travail dans ses feuilles de temps qui n’a pas été suivi par TimeCamp.”

Mme Besse a déclaré qu’elle trouvait le logiciel difficile à utiliser et qu’elle ne parvenait pas à faire la différence entre le travail et l’utilisation personnelle.

Mais la société a montré comment Timecamp pouvait faire la distinction entre les deux, par exemple s’il avait été utilisé pour accéder à des services de streaming comme Disney+ et pendant combien de temps.

Mme Besse a également déclaré qu’elle avait passé beaucoup de temps à travailler avec des copies papier de documents de clients qui n’auraient pas été capturés par TimeCamp et qu’elle n’en avait pas parlé à Reach car elle “savait qu’ils ne voudraient pas entendre cela” et avait peur.

La société a fourni des données TimeCamp montrant l’impression de Mme Besse, qui, selon elle, montrait qu’elle n’aurait pas pu produire la quantité de copies papier nécessaires et que les détails devraient être saisis dans le logiciel à un moment donné, ce qui ne s’était pas produit.

“Je suis vraiment désolé”, dit le comptable

Lorsqu’elle a été confrontée à l’analyse du chronométrage lors d’une réunion enregistrée par vidéo avec l’entreprise, Mme Besse a déclaré : “De toute évidence, j’ai mis du temps sur des fichiers que je n’ai pas touchés et qui n’étaient pas corrects ou appropriés de quelque manière que ce soit, et Je le reconnais et donc pour ça je suis vraiment désolé… Je ne peux pas le cacher.”

Megan Stewart, membre du tribunal, a conclu que Reach avait prouvé que Mme Besse avait commis un vol de temps, qu’elle a décrit comme “une forme très grave d’inconduite”.

Rejetant la plainte pour congédiement injustifié, elle a déclaré: “Étant donné que la confiance et l’honnêteté sont essentielles à une relation de travail, en particulier dans un environnement de travail à distance où la supervision directe est absente, je trouve que l’inconduite de Mlle Besse a conduit à une rupture irréparable de sa relation de travail. avec Reach et que le licenciement était proportionné aux circonstances.”

Elle a ordonné à Mme Besse de payer à Reach un total de 2 757 $ (1 691 £), y compris “la dette et les dommages-intérêts pour vol de temps” et la partie restante de l’avance qu’elle avait reçue de l’entreprise.