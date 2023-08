Canada Soccer gagnera 1,56 million de dollars américains pour sa participation à la Coupe du monde

Melbourne, Australie –

Alors que le Canada, champion olympique, a quitté la Coupe du monde féminine de la FIFA après la phase de groupes, 16 équipes sont toujours en lice.

Le tournoi étendu à 32 pays affiche déjà des ventes record de billets, de meilleurs prix en argent et de nouveaux visages. Un regard sur cinq choses de la Coupe du monde 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande.

TEMPS DE DÉPÔT

La sortie anticipée du Canada au tournoi n’aidera pas les résultats de Canada Soccer autant qu’il l’espérait sans aucun doute.

Selon la FIFA, les associations membres participantes dont les équipes ne survivent pas à la phase de groupes reçoivent chacune 1,56 million de dollars de l’instance dirigeante mondiale pour « soutenir le développement du football dans leur pays ».

Cela passe à 1,87 million de dollars pour avoir atteint les huitièmes de finale, 2,18 millions de dollars pour avoir atteint le quart de finale, 2,455 millions de dollars pour la quatrième place, 2,61 millions de dollars pour la troisième, 3,015 millions de dollars pour la deuxième et 4,29 millions de dollars pour avoir tout gagné.

Les paiements des joueurs proviennent de ce prix en argent, la FIFA suggérant une gamme de paiements de base par athlète allant de 30 000 USD pour ceux qui sortent après la phase de groupes à 270 000 USD par joueur de l’équipe championne.

Certaines fédérations ont leur propre structure de paiement en place, de sorte que les paiements réels des joueurs seront différents. Les Canadiennes ont conclu un accord de travail intérimaire avec Canada Soccer pendant leur séjour en Australie, qui couvre une compensation pour 2023 et le tournoi. Les termes de l’accord n’ont pas été publiés.

En plus du prix en argent, chacune des 32 équipes en compétition a reçu quelque 960 000 $ US en argent de préparation à utiliser avant le tournoi.

Le salaire de la FIFA va à Canada Soccer et non à Canadian Soccer Business, qui gère son marketing et ses commandites.

La FIFA note que la compensation totale de 152 millions de dollars américains lors du tournoi féminin de cette année, qui comprend le prix en argent plus les paiements de préparation pour les 32 équipes et la compensation versée aux clubs, est trois fois plus élevée que ce qui était proposé il y a quatre ans en France et plus plus de 10 fois le montant offert au tournoi 2015 au Canada.

Mais c’est encore bien en deçà de ce que les hommes obtiennent.

La cagnotte totale du tournoi de 32 pays de l’an dernier au Qatar était de 440 millions de dollars américains, les équipes n’ayant pas réussi à sortir de la phase de groupes comme le Canada – celles qui ont terminé du 17e au 32e – chacune recevant 9 millions de dollars américains.

L’Argentine, en tant que vainqueur, a récolté 42 millions de dollars américains en prix.

Les hommes canadiens, également dans un conflit de travail amer avec Canada Soccer, disent qu’ils n’ont encore vu aucun des prix en argent du Qatar.

De plus, les 32 participants masculins ont reçu 1,5 million de dollars avant le tournoi pour couvrir les frais de préparation.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré que l’objectif de l’instance dirigeante mondiale était d’avoir des prix égaux lors des Coupes du monde masculines 2026 et féminines 2027.

LE MOT OFFICIEL

La décision de demander aux arbitres d’annoncer le résultat des critiques vidéo a été un succès à ce jour lors du tournoi.

Cela a ajouté un degré de drame avec des fans dans les gradins attendant d’entendre le verdict. La pratique a été utilisée pour la première fois plus tôt cette année lors de la Coupe du monde des clubs de la FIFA au Maroc et de la Coupe du monde masculine U-20 en Argentine.

Selon la FIFA, l’objectif est d’aider les supporters dans le stade et les téléspectateurs à comprendre ce qui se passe avec les arbitres annonçant le jeu en question, le résultat et la raison.

L’annonce en anglais est faite via un microphone relié au système de sonorisation, certains arbitres maîtrisant mieux la langue que d’autres.

LAISSER LEUR MARQUE

Haïti, l’Irlande, le Maroc, le Panama, les Philippines, le Portugal, le Vietnam et la Zambie ont été les bienvenus dans le tournoi féminin.

Les Philippines, 46e, ont surpris la Nouvelle-Zélande, 26e, tandis que le Maroc, 72e, a surpris la Corée du Sud, 17e, tous deux par des scores de 1-0. La Zambie n ° 77 a battu le Costa Rica n ° 36 3-1.

Haïti n°53 a perdu ses deux premiers matchs contre l’Angleterre n°4 et la Chine n°14, mais seulement par des scores de 1-0. L’Irlande, n° 22, a donné au n° 7, le Canada et à l’Australie, n° 10, tout ce qu’ils pouvaient, avant de s’incliner 2-1 et 1-0 respectivement.

Et la Colombie, classée 25e, lors de son troisième voyage dans le tournoi, a enregistré une victoire choc 2-1 contre l’Allemagne, n ° 2. Ce n’était que la deuxième défaite des Allemandes en 26 matches de phase de groupes de la Coupe du monde féminine et la première depuis une défaite 3-2 contre la Suède en 1995.

Selon la FIFA, sur les 17 équipes qui ont déjà fait leurs débuts en Coupe du monde féminine au cours de ce siècle, 11 n’ont pas remporté de match lors de leur premier tournoi. Seuls trois ont survécu à la phase de groupes pour se qualifier pour les huitièmes de finale – la Suisse, les Pays-Bas et le Cameroun passant en 2015 au Canada.

OBJECTIF JALON

La Zambienne Barbra Banda a marqué le 1 000e but du tournoi, convertissant un penalty lors de la victoire 3-1 de lundi contre le Costa Rica à Hamilton.

Selon la FIFA, le jalon est survenu 31 ans huit mois 15 jours après que le Chinois Ma Li ait marqué lors d’une victoire 4-0 contre la Norvège lors du match d’ouverture du tournoi inaugural de 1991.

LE CANADA EN CHIFFRES

En menant le Canada contre l’Australie lundi, la capitaine Christine Sinclair a fait son 23e départ en Coupe du monde féminine, ce qui équivaut à l’Américaine à la retraite Joy Fawcett au deuxième rang dans l’histoire du tournoi.

L’Américaine Kristine Lilly, également à la retraite, arrive en tête de liste avec 29 ans.

Il s’agissait de la sixième Coupe du monde pour Sinclair, 40 ans, alors que la milieu de terrain vétéran Sophie Schmidt participait à son cinquième tournoi. La gardienne canadienne Kailen Sheridan, la défenseure Vanessa Gilles, la milieu de terrain Julia Grosso et les attaquantes Cloe Lacasse, Olivia Smith et Evelyne Viens ont fait leurs débuts en Coupe du monde.

—



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 1er août 2023