Canada Soccer envisage de déposer son bilan

Canada Soccer a du mal à se maintenir à flot et la faillite est désormais une véritable menace pour la Fédération. Alors que les équipes canadiennes participent à la Gold Cup et à la Coupe du monde féminine en juillet, la situation financière continue de se détériorer. Un manque de droits médiatiques rentables et de matchs amicaux a épuisé les réserves de trésorerie de Canada Soccer.

Dans une interview avec TSN, le secrétaire général par intérim Jason de Vos a déclaré que la possibilité d’une faillite est réelle, et c’est quelque chose dont lui et le reste de la Fédération ont discuté.

[Bankruptcy has] été discuté davantage de mon propre point de vue pour en savoir plus », a déclaré de Vos à TSN. « C’est absolument la dernière option que je veux considérer ou même penser. Mais je m’en voudrais de ne pas faire preuve de diligence raisonnable à ce sujet.

Les réserves de trésorerie de Canada Soccer n’étaient que de 2,4 millions de dollars à la fin de 2022. Un an plus tôt, elles étaient de 7,1 millions de dollars. Ceci malgré le financement fédéral qui injecte une grande quantité d’argent dans la Fédération. Le Parlement canadien a fourni à Canada Soccer 5 millions de dollars en 2022. Cependant, la situation est désastreuse. Au retour de la défaite de l’équipe dans la Ligue des Nations contre les États-Unis, les membres de l’équipe nationale masculine étaient assis en classe entraîneur sur un vol d’Air Canada.

Au même moment, l’entraîneur-chef masculin John Herdman a exprimé sa frustration face à la situation financière dans le Nord et au fait que le Canada n’est pas sérieux à l’idée de gagner la Coupe du monde.

« Je pense que ce n’est pas un secret que l’organisation a souffert financièrement même pendant la qualification pour la Coupe du monde. Vous aviez des entraîneurs qui collectaient des fonds pour s’assurer que nous avions des vols charters, la sécurité sur ces vols charters.

Canada Soccer pourrait déposer son bilan après des occasions manquées

La production canadienne sur le terrain a souffert des difficultés financières. D’une part, les équipes masculines et féminines se portent bien. Les hommes se sont qualifiés pour la deuxième Coupe du monde masculine de l’histoire de la Fédération. Avant cela, le Canada avait remporté une médaille d’or en soccer féminin aux Jeux olympiques de 2020.

Quoi qu’il en soit, le Canada a raté des matches amicaux potentiels parce qu’il ne pouvait tout simplement pas se le permettre. Le Canada avait des matchs amicaux potentiels contre la Corée du Sud et l’Arabie saoudite avant la Coupe du monde 2022. Pourtant, bien que l’Arabie saoudite ait offert au Canada 500 000 $ pour le match amical, le Canada n’a pas payé les 200 000 $ pour l’intégralité du voyage en Europe pour les jeux.

Cet automne, les équipes masculines et féminines pourraient ne pas avoir de camps internationaux. TSN a estimé que jouer deux matchs et organiser un camp dans une seule fenêtre peut coûter entre 500 000 $ et 1 million de dollars par équipe. Basé uniquement sur les réserves de trésorerie, c’est peut-être trop pour la Fédération. En conséquence, ces deux équipes prometteuses et en développement pourraient manquer des matchs clés.

PHOTO : IMAGO / Agencia-MexSport