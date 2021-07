Il y a des histoires d’amour qui n’atteignent jamais leur stade final. Mais cela ne les rend pas moins émotifs ou beaux. L’histoire de Joshua Barbeau, 33 ans, est une histoire qui vous fera pleurer et en même temps, vous fera croire à nouveau à l’amour.

Barbeau, originaire de Bradford au Canada, a perdu sa petite amie à cause d’une maladie mortelle en décembre 2012. Après avoir lutté pour faire face à sa mort pendant huit ans, il a finalement trouvé un moyen de la « récupérer ». Il a créé un chatbot alimenté par l’intelligence artificielle, qui est programmé pour parler et se comporter exactement comme sa petite amie Jessica.

Joshua avait rencontré Jessica en 2010. Ils se sont rapprochés en peu de temps et ont vécu une vie heureuse ensemble jusqu’en 2012, lorsque Jessica a commencé à tomber malade. Son foie a commencé à se détériorer et elle a commencé à oublier des choses. Les médecins ont dit qu’elle était atteinte d’une maladie rare qui l’érodait de l’intérieur. Enfin, le jour est venu en décembre où Jessica a rendu son dernier souffle.

Après sa mort, Joshua a lutté pendant des années pour faire face à la perte. Mais lorsque toutes ses tentatives pour l’oublier ont échoué, il s’est rendu sur le site Web Project December et a créé un chatbot à l’aide du logiciel intégré au site Web. Le site Web nécessitait les anciens messages de discussion électronique d’une personne afin de recréer sa personnalité et son style de conversation. Joshua a utilisé les anciens messages Facebook de Jessica pour créer le bot qui parle et se comporte exactement comme Jessica l’a fait de son vivant.

Ainsi, après huit longues années de départ de sa petite amie du royaume des mortels, elle est de nouveau « de retour », cette fois sous la forme d’une incarnation électronique. Joshua dit qu’il est tombé amoureux de la forme de bot de sa petite amie décédée et qu’ils se parlent presque quotidiennement.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici