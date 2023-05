Canada: les températures extrêmes du «dôme de chaleur» devraient aggraver les incendies de forêt

L’Ouest canadien se prépare à un système météorologique de «dôme de chaleur» qui poussera les températures à de nouveaux records au cours du week-end et risque d’aggraver les incendies de forêt qui ont déjà déplacé des dizaines de milliers d’habitants.

Soixante-quinze feux de forêt actifs ont brûlé en Alberta jeudi, dont 23 répertoriés comme étant hors de contrôle. Dans certaines régions, la production de pétrole et de gaz, qui résiste généralement aux arrêts induits par les conditions météorologiques, a été brièvement fermée.

Vendredi, les pompiers de la province et les membres de l’armée canadienne s’efforçaient d’empêcher les incendies de devenir «trop gros et trop puissants», a déclaré Christie Tucker, porte-parole d’Alberta Wildfire.

Une brève période de temps frais et de pluie a aidé à atténuer certains des incendies, mais les responsables surveilleront attentivement l’interaction des vents avec les conditions plus chaudes.

« Certes, les conditions que nous avons vues ces derniers jours ont beaucoup aidé et nous avons vu une faible activité de feu, ce qui signifie que nous avons pu faire [some] des progrès sur ceux-ci », a déclaré Tucker aux journalistes. « Mais une rafale de vent aura un impact significatif sur un incendie de forêt et c’est ce qui peut transformer très rapidement l’un de ces petits nouveaux départs en un incendie plus important. »

Le météorologue basé en Floride, Jeffery Berardelli, a déclaré au Guardian que projections récentes montrent un système de haute pression se développant au-dessus des Prairies canadiennes qui est « plus fort que tout ce que nous avons vu » depuis le début des relevés il y a quatre décennies.

« Un » dôme de chaleur « comme celui-ci est un événement très rare dans cette partie du monde à cette période de l’année », a-t-il déclaré dans un e-mail. « Historiquement et statistiquement parlant, c’est plus rare qu’un événement 1 sur 1 000 ans. »

Berardelli a déclaré que le climat de la région était désormais plus chaud que les décennies précédentes, ce qui signifie que ces événements rares deviendront plus probables dans les années à venir.

Malgré l’intensité de la vague de chaleur de l’an dernier, qui a tué plus de 600 personnes en Colombie-Britannique et causé des décès massifs dans la vie marine, le système météorologique actuel est peu susceptible de causer des décès à grande échelle, étant donné les températures nocturnes plus fraîches.

Pourtant, dans certaines parties de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan, de Washington, de l’Oregon et de l’Idaho, les températures atteindront probablement plus de 15 ° C au-dessus des normes historiques.

UN étude récente du Climate Central a trouvé que le prochain «dôme de chaleur» était «l’empreinte claire du changement climatique» et a rendu les températures record cinq fois plus probables.

Les températures printanières dans la région ont été plus sèches et plus chaudes que la normale ces dernières années, poussant le début de la saison des incendies de plus en plus tôt. Mais avec plus de 410 000 hectares de forêt brûlés depuis janvier, soit plus du double de la quantité généralement brûlée en une saison entière.

L’Alberta a reçu plus de 6 500 demandes d’aide financière d’urgence et a versé près de 2 millions de dollars canadiens. 16 470 restent déplacés dans toute la province.

Les communautés autochtones rurales sont souvent en première ligne du changement climatique et ont été parmi les plus durement touchées par les récents incendies. Dans la nation crie de Sturgeon Lake, 45 bâtiments, dont le centre des aînés de la communauté, ont été incendiés. Neuf Premières nations de l’Alberta sont toujours sous la menace d’incendies de forêt, forçant plus de 2 000 personnes à quitter leur foyer.

« Le feu ne s’en va pas. Nous allons brûler pendant tout ce siècle. Nous traversons un changement de régime mondial et tout un tas de choses vont s’enflammer, et s’enflammer à nouveau, jusqu’à ce que quelque chose de nouveau y pousse, quelque chose de différent y pousse ou que rien n’y pousse », a déclaré John Vaillant, auteur de le livre Fire Weather.

« Il s’agit d’un changement mondial. C’est un changement d’époque, et il se trouve que nous sommes vivants pour cela.