Canada Jetlines, la dernière compagnie aérienne à entrer dans le domaine bondé, atterrit son premier vol – Kelowna Capital News

La prochaine compagnie aérienne qui espère constituer une menace pour le duopole Air Canada-WestJet du pays a atterri son vol inaugural.

Le premier vol de Canada Jetlines a décollé de l’aéroport international Pearson de Toronto jeudi matin et est arrivé à l’aéroport international de Calgary pour des discours et une cérémonie d’inauguration.

La nouvelle compagnie aérienne en démarrage, dont le siège social est à Mississauga, en Ontario, offre un service entre l’aéroport international Pearson de Toronto et l’aéroport international de Calgary deux fois par semaine.

Canada Jetlines se présente comme un « transporteur de loisirs entièrement canadien axé sur la valeur ». Bien que Toronto-Calgary soit sa seule liaison régulière à l’heure actuelle, l’offre commerciale principale de la compagnie, Duncan Bureau, a déclaré que la compagnie aérienne prévoyait de desservir le marché des loisirs à la fois au niveau national et transfrontalier avec des vols vers les Caraïbes et les Amériques.

La compagnie aérienne possède actuellement un Airbus A320 et un second à rejoindre en décembre, avec des plans pour étendre la flotte à 15 Airbus A320 d’ici 2025 à raison de cinq appareils par an, a déclaré Bureau.

Canada Jetlines est la plus récente compagnie aérienne du pays, mais pas la première, à émerger à la suite de la pandémie.

Flair Airlines, basée à Edmonton, a connu une expansion agressive au cours de la dernière année et demie et dessert maintenant 36 aéroports avec 85 routes et une flotte de 18 avions.

Lynx, basée à Calgary, anciennement connue sous le nom d’Enerjet, a été lancée au printemps dernier et a déclaré à l’époque qu’elle espérait exploiter près de 90 vols par semaine sur neuf routes d’ici juin, toutes au Canada.

WestJet exploite également sa propre filiale aérienne à bas prix, Swoop, qui a été lancée en 2018 et offre un service vers des destinations au Canada, aux États-Unis, au Mexique et dans les Caraïbes.

Alors que ces concurrents opèrent selon un modèle à bas prix et sans fioritures, Canada Jetlines vise à se différencier avec un service sur le marché des loisirs haut de gamme, a déclaré Bureau.

Il a ajouté qu’il critiquait le modèle commercial utilisé par les soi-disant transporteurs à bas prix comme Flair et Lynx.

“Si vous facturez des tarifs à des tarifs inférieurs au coût du stationnement de votre voiture à l’aéroport, l’économie ne fonctionne tout simplement pas et ce n’est pas durable”, a déclaré Bureau.

Canada Jetlines prévoit d’offrir une expérience haut de gamme aux clients qui incluent des heures de départ qui correspondent à la préférence du consommateur par rapport au pilote et 174 sièges au lieu des 180 standards pour offrir un confort accru, a déclaré Bureau.

Sur son site Web, Canada Jetlines annonce des tarifs de lancement à partir de 99 $ pour des allers simples entre Calgary et Toronto pour une durée limitée.

Pour comparer, Flair propose des allers simples de Calgary à Toronto pour 49 $, le même itinéraire commence à 99 $ sur Lynx et vous pouvez voler d’Edmonton à Toronto pour 59 $ avec Swoop, selon les sites Web des entreprises.

Les ravages de la pandémie dans l’industrie aérienne traditionnelle permettent aux compagnies aériennes en démarrage d’obtenir des avions stationnés et inactifs à un bon prix, a déclaré Rick Erickson, un analyste indépendant de l’aviation basé à Calgary.

C’est le cas de Canada Jetlines, car la pandémie a ouvert la voie à la compagnie aérienne pour embaucher les talents disponibles et acquérir des avions à faible coût.

« Je pense que ceux qui survivront seront ceux qui ont les poches les plus profondes. Il faut généralement entre 18 et 24 mois pour que les nouvelles compagnies aériennes commencent à réaliser des bénéfices, donc avec tous ces nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché, la question est “qui a les poches les plus profondes et qui a le meilleur plan d’affaires?”, A déclaré Erikson.

Bureau a déclaré que Canada Jetlines prévoyait d’offrir un service aux États-Unis au cours des trois prochains mois, bien que les offres et les dates officielles n’aient pas encore été annoncées.

Canada Jetlines est une compagnie aérienne indépendante cotée en bourse à la NEO Exchange.

—Amanda Stephenson et Caitlin Yardley, La Presse Canadienne

