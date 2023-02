Canada Goose : Série de vols de vestes à Washington, DC

Plusieurs personnes à Washington, DC ont été dépouillées de leurs coûteux manteaux Canada Goose au cours des dernières semaines, dans certains cas sous la menace d’une arme, selon la police.

L’Université George Washington a également mis en garde ses étudiants contre la série de vols, car au moins deux se sont produits près de son campus.

“Les membres de notre communauté doivent être attentifs lorsqu’ils portent [Canada Goose jackets], même dans des espaces très publics. Comme toujours, faites attention à votre environnement. Si une situation semble dangereuse, composez le 911 », a déclaré l’université dans un communiqué.

Les vestes Canada Goose peuvent coûter plus de 1 000 $ et sont une marque populaire de manteaux d’hiver de luxe.

Le Département de la police métropolitaine (MPD) indique que les incidents ont commencé le 24 janvier lorsqu’un homme a déclaré à la police qu’il avait été agressé par trois hommes qui lui avaient volé son manteau alors qu’il se rendait à l’école.

Le 26 janvier, un homme a déclaré au MPD qu’il avait été volé par trois hommes – dont l’un avait une arme à feu – qui lui avaient volé son véhicule et sa veste. Un peu moins d’une semaine plus tard, le 1er février, des policiers ont déclaré qu’un homme avait braqué une arme sur le torse d’une femme et volé son manteau alors qu’elle marchait dans la rue.

Le lendemain, le 2 février, la police a déclaré qu’un autre homme s’était fait voler sa veste sous la menace d’une arme alors qu’il marchait dans la rue. Le voleur présumé a menacé verbalement l’homme et s’est enfui dans une berline blanche.

Trois jours plus tard, le 5 février, la police a déclaré que deux personnes avaient été dépouillées de leurs manteaux Canada Goose sous la menace d’une arme à feu et que les suspects de cet incident étaient partis dans une Hyundai Elantra grise.

La police ajoute qu’il n’y a aucune information suggérant une augmentation du nombre de voleurs ciblant les personnes portant des vestes Canada Goose à Washington, DC

Les vestes Canada Goose sont parfois très recherchées par les voleurs ; une série similaire de vols et d’agressions s’est produite à Chicago en 2019.