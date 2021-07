Canada Femmes vs Grande-Bretagne Aperçu de football des Jeux olympiques féminins, actualités des équipes, heure du coup d’envoi | Actualités footballistiques

L’équipe GB espère dominer le groupe E lors du dernier match de groupe aux Jeux olympiques de Tokyo alors qu’elle affrontera les femmes du Canada à Kashima.

L’équipe de Hege Riise a remporté ses deux matchs et s’est qualifiée pour les huitièmes de finale, mais le travail est loin d’être terminé.

La Grande-Bretagne n’a besoin que d’un point contre le Canada pour remporter le groupe. Cependant, s’ils perdent, le Canada passera en première place et la Grande-Bretagne en deuxième position.

Cependant, le Canada pourrait même retomber en troisième s’il perd et que le Japon bat le Chili avec une différence de buts supérieure – il y a encore beaucoup en jeu dans le groupe E.

Tokyo 2020 – Football féminin, Groupe E Équipe Différence de buts Points Grande Bretagne 3 6 Canada 1 4 Japon -1 1 Chili -3 0

Les deux équipes ont aussi une histoire olympique. Le Canada a été vainqueur 2-0 en quart de finale à Londres 2012, éliminant la Grande-Bretagne à ses Jeux olympiques à domicile. Ils ont remporté le bronze cette année-là et ont répété l’exploit lors des jeux suivants à Rio.

Bien sûr, les joueurs anglais se souviendront également de la défaite amicale 2-0 en avril, le Canada vainqueur 3-0 contre le Pays de Galles lors d’un match amical le même mois. Ils sont susceptibles d’être le test le plus difficile de la Grande-Bretagne des phases de groupes olympiques.

Riise : Nous voulons essayer de dominer

La Grande-Bretagne a gardé sa cage inviolée lors de ses deux matchs, avec trois buts marqués. Et bien que Riise soit fière du côté défensif, elle aimerait également une performance offensive mardi.

« Nous pensons que nous avons maintenant une excellente occasion de gagner le groupe, de gagner le match de demain et nous souhaitons tous le faire. C’est donc l’objectif principal maintenant », a-t-elle déclaré.

« La première pensée dans notre esprit est d’attaquer. Nous voulons marquer des buts, nous voulons gagner mais cette équipe est tellement fière de l’organisation défensive… c’est donc un équilibre entre les deux. Je ne pense pas que ce soit un non plus/ ou alors.

Nouvelles de l’équipe de Grande-Bretagne L’équipe GB pourrait apporter des modifications pour le match de mardi, bien que Riise ait déclaré lundi que celles-ci n’avaient pas encore été confirmées. Fran Kirby a été autorisé à jouer après avoir raté les deux premiers matchs et est de retour à l’entraînement.

« Nous sommes fiers de notre défense et de la façon dont nous défendons. La défense commence par le haut et lorsque nous avons gagné contre le Japon, cela montre que lorsque vous êtes fort défensivement, vous n’avez besoin que d’un but. Mais nous sommes également fiers de la façon dont nous attaquons et dont nous essaie aussi de finir le jeu.

« Pour demain, nous voulons sortir et essayer de dominer.

« Ce sont deux équipes qui se connaissent assez bien, ce n’est pas un secret. Nous allons entrer dans ce match à la recherche de la faiblesse du Canada et de notre force. Je suppose que le Canada fera de même.

Bronze : Nous irons en finale sur 1-0 s’il le faut !

Image:

Lucy Bronze a récolté trois passes décisives aux Jeux olympiques jusqu’à présent



Lucy Bronze a débuté dans les deux matchs de l’équipe GB, aidant les trois buts d’Ellen White. Elle a les yeux rivés sur la médaille d’or et aura besoin d’une série de résultats similaires pour y arriver.

« Je pense que nous sommes tous satisfaits de la façon dont le tournoi s’est déroulé jusqu’à présent. Nous aurions pu marquer plus de buts, mais je pense qu’avoir une feuille blanche, six points sur six, jusqu’aux quarts de finale et j’ai personnellement un quelques passes décisives, donc c’est bien… Je suis juste content de faire ma part pour l’équipe, je ne suis pas ici pour gagner des prix individuels, juste cette médaille d’or.

« Si vous ne concèdez pas de buts, vous ne pouvez pas perdre de matchs. Le Japon a eu quelques tirs, mais ils étaient de loin. Je pense que c’est un domaine que nous avons repris lorsque nous avons joué contre la Nouvelle-Zélande avant le tournoi, nous savions que c’était quelque chose que nous pouvions renforcer avec les transitions défensives.

« Cela montre que nous avons travaillé dessus et que nous montons des atouts. C’est quelque chose que nous voulons continuer tout au long du tournoi, garder les draps propres et tout ce dont nous avons besoin pour Ellen White à la fin d’un.

« Nous irons jusqu’en finale avec 1-0 s’il le faut, je me fiche de la façon dont nous le faisons. »

Scott : La participation olympique donne la chair de poule

Image:

Jill Scott (à l’extrême gauche) participe à une deuxième édition des Jeux Olympiques



Jill Scott est l’une des quatre joueuses à avoir joué pour l’équipe GB à Londres 2012 et à Tokyo, et l’excitation des Jeux olympiques est toujours là neuf ans plus tard.

« C’est un début parfait en termes de résultats. Les performances ont également été très bonnes, donc l’équipe est très bien placée », a-t-elle déclaré.

« Il y a des moments où nous sommes ensemble à l’hôtel, il est donc important d’avoir le moral de l’équipe. C’est très bon et nous nous divertissons. Ce voyage a été très agréable jusqu’à présent.

Résultats du Canada et de la Grande-Bretagne à ce jour… Canada Japon 1-1 Canada Chili 1-2 Canada Grande Bretagne Grande-Bretagne 2-0 Chili Japon 0-1 Grande-Bretagne

« Il y a des similitudes [to 2012] en termes d’obtention des deux premières victoires, j’espère qu’il y aura une plus grande similitude à la fin de la troisième lorsque nous aurons les trois victoires. Il est important d’obtenir les points au tableau.

« Nous devons juste continuer à pousser. C’est difficile de parler de similitudes parce que c’était il y a neuf ans maintenant et quand les gens demandent de comparer des équipes et des choses comme ça, c’est quelque chose que je n’aime pas vraiment faire parce que le jeu était dans un endroit totalement différent à l’époque.

« Mais quelle position pour être. Les filles apprécient vraiment ça et nous sommes tellement honorés d’être ici pour représenter l’équipe GB. Penser que vous jouez votre petit rôle dans les Jeux Olympiques vous donne la chair de poule. »

Un visage familier dans la pirogue…

Image:

Bev Priestman a assisté Phil Neville avec England Women pendant deux ans



Un coup d’œil sur la pirogue canadienne et les fans anglais reconnaîtront leur entraîneur-chef – l’ancien directeur adjoint des Lionnes Bev Priestman.

La joueuse de 35 ans est également bien connue dans le football féminin canadien. Avant de retourner au Royaume-Uni pour se joindre au personnel d’entraîneurs de Phil Neville, elle était l’assistante de John Herdman et a aidé le Canada à remporter une deuxième médaille de bronze consécutive aux Jeux olympiques de 2016.

Avec l’Angleterre, elle a joué un rôle dans les Lionnes qui ont atteint les demi-finales de la Coupe du monde en 2019, avant de partir en octobre 2020. Priestman a également une vaste connaissance au niveau des jeunes, ayant entraîné l’équipe d’Angleterre féminine U18 et a également été le chef national des jeunes. entraîneur et directeur de programme pour le Canada.

Image:

Janine Beckie (à gauche) a marqué les deux buts du Canada lors de sa victoire contre le Chili



La Grande-Bretagne a aussi sa propre arme secrète canadienne. Rhian Wilkinson assiste Riise, comme elle le fait pour l’Angleterre, et a enregistré 181 sélections internationales pour le Canada.

Elle faisait partie de l’équipe qui a remporté le bronze à Londres 2012 et a déjà travaillé avec des joueurs de l’équipe du Canada en tant qu’entraîneure.

Riise a déclaré à propos de Wilkinson: « Bien sûr, elle a un aperçu de l’équipe en termes de façon dont ils jouent, mais aussi individuellement avec les joueurs. Elle se prépare pour le meilleur résultat pour nous demain et elle est très appréciée ici avec Team GB en tant que personne et en tant qu’entraîneur. »

À qui GB pourrait-elle affronter en quarts de finale ?

Si la Grande-Bretagne obtient la première place, elle affrontera l’équipe troisième des groupes F ou G. Avant les derniers matchs de groupe, ce serait la Chine ou l’Australie.

Cependant, ils pourraient également affronter les États-Unis – qui sont à égalité de trois points avec l’Australie dans le groupe G, mais juste devant à la différence de buts.

Une deuxième place verrait la Grande-Bretagne affronter le deuxième du groupe F. Le Brésil occupe actuellement cette place mais uniquement à la différence de buts, les Pays-Bas étant premiers et les deux à quatre points.