Canada : Des responsables localisent la fosse commune de 215 enfants autochtones au pensionnat indien de Kamloops

De 1883 à 1996, près de 150 000 enfants autochtones ont été séparés de leurs familles, souvent de force, et envoyés dans des écoles confessionnelles financées par le gouvernement dans le but de les assimiler. Là-bas, beaucoup ont été victimes de négligence et d’abus physiques et sexuels. Parler les langues autochtones et pratiquer leurs traditions étaient interdits.