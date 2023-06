Canada Bread accepte une amende de 50 millions de dollars pour son rôle dans le scandale de la fixation des prix du pain

Canada Bread a accepté de payer au moins 50 millions de dollars pour son rôle dans la fixation du prix du pain depuis des années.

L’entreprise a fait la révélation devant un tribunal de l’Ontario mercredi, reconnaissant que sous un régime de gestion antérieur, elle s’était entendue avec ses concurrents de l’industrie canadienne de la boulangerie pour travailler à l’unisson afin d’augmenter les prix de gros qu’ils facturent aux chaînes d’épicerie, faisant grimper les prix pour les consommateurs dans le processus.

L’entreprise – qui fabrique des dizaines de marques de produits de boulangerie, dont Dempster’s, Stonemill, Vachon et d’autres – appartient au géant mexicain de l’alimentation Grupo Bimbo depuis 2014, mais avant cela, elle était contrôlée majoritairement par Maple Leaf Foods.

Selon un énoncé convenu des faits, un dirigeant de Canada Bread, qui était également dirigeant chez Maple Leaf Foods à l’époque, « a eu des discussions sur les prix » des produits de boulangerie avec l’un des plus hauts dirigeants de Weston Foods (Canada) Inc. ., une filiale à l’époque de George Weston Ltd., qui contrôle également la chaîne d’épicerie Loblaws.

Les documents déposés à la Cour supérieure de justice de Toronto expliquent ce qui s’est passé. Ils montrent que les dirigeants ont discuté d’une augmentation des prix en juin 2007, puis ont convenu de le faire de six à sept cents par pain en octobre de la même année. Après de nouvelles discussions en septembre, ils ont convenu d’augmenter les prix de deux fois plus – 12 à 14 cents – à partir du mois suivant.

Le schéma s’est répété quelques années plus tard, avec des discussions en novembre 2010, conduisant à un accord pour augmenter les prix de sept cents par pain à partir de janvier ou mars 2011. Une réunion ultérieure en janvier a conduit à un accord pour augmenter la hausse des prix à 14 cents par pain à la place, à partir de février.

Le scandale de la fixation des prix du pain a éclaté pour la première fois en 2015, lorsque le Bureau de la concurrence du Canada a lancé une enquête après avoir reçu des informations de Loblaw et Weston sur l’existence du stratagème dans lequel ils étaient impliqués. Les deux sociétés ont obtenu l’immunité contre les poursuites par le bureau pour coopérer en la matière.

Le bureau a par la suite exécuté des mandats de perquisition contre de nombreuses entreprises, dont Weston, Loblaw, Metro Inc., Sobeys Inc., Walmart Canada, Giant Tiger Stores Ltd., Overwaitea Food Group et Canada Bread.

REGARDER | Comment les grandes entreprises alimentaires ont conspiré pour augmenter le prix du pain

Kayla Hounsell examine comment les Canadiens ont été surfacturés sur les produits de boulangerie pendant des années

Grupo Bimbo a acheté Canada Bread en 2014 et a déclaré n’avoir « eu connaissance des accords de fixation des prix qu’après que le Bureau de la concurrence a exécuté un mandat de perquisition contre Canada Bread le 31 octobre 2017 ».

Au moment de la vente, « Grupo Bimbo n’a pas été informé que Canada Bread avait participé avec Weston à la prise d’arrangements pour augmenter le prix de gros de [bread]et la diligence raisonnable par ailleurs effectuée par Grupo Bimbo n’a pas révélé que Canada Bread et Weston ont participé à de tels arrangements », indiquent les documents.

L’entreprise a plaidé coupable à quatre chefs d’accusation en vertu de l’article 45 de la Loi sur la concurrence du Canada, chacun étant passible d’une peine maximale de 10 ou 25 millions de dollars. Mais le directeur des poursuites pénales, qui traite les affaires lorsque le Bureau trouve des preuves d’une infraction pénale potentielle, a accepté de recommander une « réduction de clémence » de 30% pour la coopération de l’entreprise. Cela ramènera la facture totale à 50 millions de dollars.

Enquête en cours

Dans les documents judiciaires, Canada Bread affirme que sa « responsabilité a été résolue avec l’ouverture de ce plaidoyer », mais note que l’enquête du Bureau de la concurrence sur d’autres entreprises est en cours.

Dans un communiqué de presse, le bureau a noté que l’amende de 50 millions de dollars est l’amende la plus élevée pour fixation des prix imposée par un tribunal canadien à ce jour, et c’est aussi la première fois qu’une sorte de sanction pécuniaire ressort de l’enquête de huit ans du bureau.

« Fixer le prix du pain – un aliment de base des ménages canadiens – était une infraction criminelle grave », a déclaré le commissaire Matthew Boswell. « Notre enquête continue reste une priorité absolue. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour poursuivre ceux qui se livrent à la fixation des prix. »

Dans une interview avec CBC News, Boswell a défendu le temps que le Bureau a passé à enquêter sur la question.

« Nous avons saisi plus de dossiers électroniques et d’informations électroniques que dans toute autre affaire dans l’histoire du Bureau », a-t-il déclaré. « Je suis incroyablement fier de notre équipe d’enquêteurs et des procureurs impliqués dans le plaidoyer de culpabilité d’aujourd’hui pour nous avoir amenés à ce jalon, mais demain, nous allons encore baisser le nez et continuer à travailler sur le reste de l’enquête. «

Boswell a noté que les amendes que Grupo Bimbo a acceptées sont le maximum autorisé en vertu de la législation actuelle, mais ces lois sont sur le point de changer d’une manière qui pourrait rendre les futures sanctions encore plus lourdes.

« A partir de ce vendredi, en effet, il n’y aura plus d’amende maximale par infraction, ce qui rendra les risques juridiques et financiers pour les entreprises beaucoup plus importants à l’avenir », a-t-il déclaré.

Jusqu’à présent, aucune autre accusation n’a été portée par le Bureau de la concurrence dans le cadre de son enquête de près de huit ans, mais deux recours collectifs, un en Ontario et un au Québec ont été certifiés en justice, chacun demandant une compensation financière aux différentes sociétés impliquées.

Bien que le Bureau lui ait accordé l’immunité dans cette affaire, Loblaw a également offert à ses clients des cartes-cadeaux de 25 $ lorsque l’histoire a été révélée pour la première fois.

C’est aussi la première fois que des entreprises autres que Loblaw et Weston admettent être impliquées dans le stratagème depuis que l’histoire a éclaté il y a des années. Lors d’un témoignage devant un comité parlementaire plus tôt cette année, le PDG d’Empire Foods, Michael Medline, propriétaire de Sobey’s, a repoussé avec véhémence toute allégation selon laquelle la chaîne d’épiceries basée en Nouvelle-Écosse était impliquée de quelque manière que ce soit.

REGARDER | Les PDG repoussent les allégations de prix abusifs : Les chefs de file de la chaîne d’épicerie repoussent les allégations de prix abusifs Lors d’une audience du comité à Ottawa cette semaine, les dirigeants de Loblaw, Metro et Empire Foods ont été confrontés à des questions difficiles de la part de parlementaires sur les raisons pour lesquelles les prix des aliments continuent de monter en flèche. Tous trois ont repoussé avec force les allégations selon lesquelles ils profitent d’une inflation élevée.

Dans une déclaration à CBC News, Grupo Bimbo a déclaré qu’il « envisageait toutes les options juridiques contre les responsables de la conduite adressée au tribunal aujourd’hui ».

« Avec le nouveau propriétaire, Canada Bread s’engage à être un partenaire responsable pour nos précieux clients et à faire du pain une source alimentaire accessible et fiable pour les Canadiens. Nous sommes heureux d’avoir résolu ce problème et nous sommes impatients de renforcer nos investissements au Canada. « , a déclaré la vice-présidente de Canada Bread, Alice Lee, dans un communiqué, ajoutant que l’entreprise emploie 4 400 personnes au Canada.

Pour sa part, Maple Leaf Foods a déclaré qu’il n’avait aucune connaissance préalable de l’amende acceptée par Grupo Bimbo, avant d’être contacté par CBC News mercredi.

« Nous ignorons complètement pourquoi Canada Bread ou son propriétaire aurait conclu cet accord de plaidoyer », a déclaré la société. « Nous ne sommes au courant d’aucun acte répréhensible de la part de Canada Bread ou de sa haute direction pendant la période où nous étions actionnaire. »

« Nous n’avons pas connaissance et n’avons jamais participé à des activités inappropriées ou anticoncurrentielles, et nous nous défendrons vigoureusement contre toute allégation contraire. »

REGARDER | Les acheteurs réagissent à une amende de 50 millions de dollars pour avoir fixé le prix du pain : Les acheteurs réagissent à une amende de 50 millions de dollars pour avoir fixé le prix du pain Dans les rues de Toronto, des épiciers ont fait part à CBC News de leurs réflexions sur l’amende record de 50 millions de dollars infligée à l’une des entreprises impliquées dans un programme d’un an visant à augmenter artificiellement le prix du pain.

Le consultant en vente au détail Bruce Winder a déclaré mercredi dans une interview à CBC News qu’étant donné le changement de propriétaire, il n’est pas surprenant de voir Grupo Bimbo blâmer le régime précédent et tenter de récupérer certains coûts et dommages à sa réputation en poursuivant une action en justice.

« On peut affirmer que Maple Leaf leur a vendu un actif sans divulguer un risque important pour cet actif », a-t-il déclaré. « C’est un peu comme acheter une voiture et… tout a fière allure sur cette voiture [but] vous le ramenez à la maison et quelques semaines plus tard, le moteur tombe en panne. »