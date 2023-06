Canada, AUKUS: la Maison Blanche n’a pas l’intention d’inviter son voisin

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, John Kirby, a déclaré qu’il n’était pas prévu de réévaluer la composition d’AUKUS – un pacte de sécurité trilatéral entre l’Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis – pour inclure le Canada.

La création d’AUKUS a été annoncée en septembre 2021 pour aider l’Australie à développer des sous-marins à propulsion nucléaire, alors que les pays de l’Indo-Pacifique travaillaient sur des plans pour faire face à une Chine de plus en plus contradictoire.

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que le Canada n’était pas sur le marché des sous-marins à propulsion nucléaire. Malgré cela, la ministre de la Défense Anita Anand a déclaré le mois dernier que le gouvernement fédéral serait intéressé à coopérer avec les membres de l’AUKUS sur des questions impliquant l’informatique quantique, l’intelligence artificielle et d’autres technologies, a rapporté La Presse canadienne.

Pendant ce temps, l’armée canadienne et d’autres experts de la défense ont fait part de leurs inquiétudes quant à l’exclusion du Canada d’AUKUS, a également rapporté La Presse canadienne.

Mais dans une interview avec la période des questions de CTV diffusée dimanche, Kirby a déclaré à l’animateur Vassy Kapelos que « les gens regardent AUKUS de la mauvaise manière », en le décrivant comme une alliance ou « une sorte de club » par opposition à simplement un « consortium pour aider l’Australie à développer cette capacité militaire particulière. »

« Nous nous concentrons simplement sur le fait de nous assurer que (l’Australie) peut obtenir des sous-marins à propulsion nucléaire », a insisté Kirby. « C’est là que nous nous concentrons … et il n’y a pas vraiment de discussions en ce moment ou de plans pour modifier l’arrangement AUKUS à l’avenir.

« Je ne peux pas être parfaitement prédictif de la direction que prennent les choses dans l’Indo-Pacifique, mais c’est sur cela que nous nous concentrons », a-t-il ajouté. « Et c’est là que nos têtes sont en ce moment. »

Kirby a ajouté que même si les États-Unis reconnaissent « le Canada comme une puissance indo-pacifique » et qu’« il y a clairement un rôle clé pour le Canada dans la résolution des défis indo-pacifiques », cela n’inclut pas l’adhésion à AUKUS à ce stade.

« Je n’ai tout simplement rien à dire là-dessus », a déclaré Kirby. « En ce qui concerne ce à quoi AUKUS pourrait ressembler à l’avenir, encore une fois, nous l’adaptons vraiment à cette capacité de sous-marin à propulsion nucléaire. »

Il a ajouté que le pacte de sécurité n’est « tout simplement pas encore là » pour décider s’il sera un jour étendu pour inclure d’autres technologies et capacités.

L’ancien conseiller à la sécurité nationale du Canada, Vincent Rigby, a déclaré à CTV News que les commentaires de Kirby sont « surprenants », à la lumière des reportages des médias selon lesquels le Canada et la Nouvelle-Zélande seraient intéressés à rejoindre un « deuxième pilier (non nucléaire) d’AUKUS » axé sur d’autres capacités. , notamment dans le cyber et la technologie.

Rigby a soulevé des inquiétudes quant au manque d’adhésion du Canada au pacte de sécurité.

« Cela soulève la question de savoir si Kirby ne faisait référence qu’au premier pilier, axé exclusivement sur les sous-marins à propulsion nucléaire », a écrit Rigby dans un e-mail à CTV News vendredi.

« S’il s’avère que les États-Unis ont complètement fermé la porte à une éventuelle future adhésion du Canada à l’AUKUS, cela signifiera que le Canada continuera d’être exclu d’un partenariat majeur entre les alliés Five Eyes tout en se voyant également refuser l’accès à la technologie de défense de pointe », il a aussi écrit. « Dans les deux cas, ce serait un coup dur pour le Canada.



Avec des fichiers de la productrice principale de la période des questions de CTV, Stephanie Ha, et de La Presse canadienne