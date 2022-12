Rapport de match alors que le Maroc a battu le Canada 2-1 grâce aux buts de Hakim Ziyech et Youssef En-Nesyri ; Les Nord-Américains ont riposté par le but contre son camp de Nayef Aguerd ; Le match nul de la Croatie avec la Belgique les voit et le Maroc se qualifier pour les 16 derniers, avec l’équipe de Roberto Martinez et le Canada éliminés