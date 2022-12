Canada 1-2 Maroc : comme cela s’est passé lors d’un match de Coupe du monde

Le Canada a perdu son dernier match de la Coupe du monde masculine 2-1 contre le Maroc malgré une performance endiablée en deuxième demie.

Après un départ horrible qui a vu le Canada tirer de l’arrière 2-0 dans les 25 premières minutes, les hommes en rouge ont rebondi et ont eu la malchance de ne rien en tirer.

Le Canada s’est rapproché le plus près de l’égalité lorsque Atiba Hutchinson a dirigé la tête contre la barre transversale sur un corner à la 71e minute. Alistair Johnston a dirigé la tentative de suivi au-dessus de la barre d’un mètre.

Consultez les mises à jour de CTVNews.ca au fur et à mesure du déroulement du match.

À PLEIN TEMPS

Une performance effrénée du Canada en seconde période n’est pas récompensée au coup de sifflet final. Le Maroc gagne 2-1.

Les hommes canadiens restent sans point à la Coupe du monde et perdent les trois matchs de cette édition contre la Belgique, la Croatie et maintenant le Maroc.

90’+2

Milan Borjan se précipite pour un coup franc et finit étonnamment par livrer un centre dans la surface qui s’éloigne. Le Maroc cherche à se détacher avec une autre opportunité de filet vide mais Alphonso Davies revient et récupère le ballon.

90′

Le Canada continue d’augmenter la pression alors que le Maroc est assis en profondeur, mais aucune chance significative à noter. Quatre minutes de temps d’arrêt ont été ajoutées.

86′

SUB : Le Marocain Achraf Hakimi remplace Yahya Jabrane.

84′

Steven Vitoria écope d’un carton jaune après avoir levé le bras et frappé par inadvertance le Marocain Abderrazak Hamdallah au visage alors qu’il tentait une tête.

83′

Le Canada obtient un autre corner, mais il se dirige bien loin. L’équipe a fait preuve d’une grande combativité dans cette seconde mi-temps mais le temps presse.

80′

Le Maroc brise une attaque du Canada et va dans l’autre sens avec rythme. Sofyan Amrabat a traversé le centre avant de prendre le départ du remplaçant Abderrazak Hamdallah. En tête-à-tête contre Atiba Hutchinson, le Canadien réussit superbement à lui reprendre le ballon et à en reprendre possession.

76′

SUB : On peut dire que le meilleur performeur du Canada, Junior Hoilett, cède la place à David Wotherspoon. Le Maroc engage un autre défenseur.

71′



BARRE TRANSVERSALE: Coup de tête d’Atiba Hutchinson sur un superbe corner de Junior Hoilett sur la barre transversale. Le ballon tombe sur le bord de la ligne mais la technologie de la ligne de but indique qu’il n’y a pas de but. Alistair Johnston enchaîne ensuite avec une tête au-dessus de la barre d’un mètre alors qu’il est sous la pression des défenseurs marocains. Si proche !

70′

Un peu de ruse de Tajon Buchanan alors qu’il dépasse un défenseur puis un autre avant de tirer une faute à environ 30 mètres. Coup franc d’Alphonso Davies détourné par un défenseur marocain en corner.

65′

SUB : Le Maroc répond par ses propres changements. Sofiane Boufal et Abdelhamid Sabiri sortent pour Selim Amallah et Zakaria Aboukhlal. Le Canada fait également un changement avec Richie Laryea remplaçant Jonathan Osorio.

60′

SUB : Le Canada effectue trois changements alors que Sam Adekugbe, Mark-Anthony Kaye et Cyle Larin cèdent tous la place à Atiba Hutchinson, Ismael Kone et Jonathan David. Les hommes de Herdman poussent pour l’égalisation.

58′

Une autre demi-chance pour le Canada alors que Junior Hoilett envoie un centre du côté droit, mais l’effort déployé de Davies passe à côté du poteau droit.

56′

Junior Hoilett offre au Canada un coup franc du côté droit et Alphonso Davies envoie une balle taquine qui passe à côté du but. Cyle Larin l’a poursuivi mais n’a pas pu tout à fait y arriver.

55′

Le Maroc joue beaucoup plus profondément et invite à la pression pour commencer cette mi-temps. Le Canada n’arrive pas encore vraiment à se frayer un chemin à travers son excellente organisation.

52′

Alphonso Davies suggère à l’arbitre que le ballon est plat et l’arbitre accepte. Le ballon est changé et le match continue.

50′

Le Maroc semble menacer de venir sur le côté gauche du Canada, mais Kamal Miller intercepte et mène une pause. Avec Tajon Buchanan chassant un ballon dans la surface, le Maroc dégage.

46′

Aucun changement de part et d’autre à la mi-temps. Le Canada est passé d’une formation 4-4-1-1 à une formation 3-5-2 au milieu du match.

MI-TEMPS

Le Canada sera amèrement déçu des deux buts encaissés.

Le premier est venu via un dégagement cauchemardesque du gardien Milan Borjan qui s’est précipité hors de la surface de réparation pour recevoir une passe cherchant à jouer le ballon court au lieu de le lancer longtemps, pour trouver le Marocain Hakim Ziyech qui a accepté le cadeau avec joie et a enroulé le ballon dans le filet vide. Steven Vitoria sera en partie blâmé pour avoir joué une balle extrêmement courte à Borjan qui l’a forcé à sortir de la surface en premier lieu.

Jouant une pression élevée, le Canada a cherché à coincer profondément le Maroc sur le côté droit, mais Hakim Ziyech a envoyé un long ballon intelligent sur le terrain. Youssef En-Nesyri l’a traqué plus vite que Kamal Miller et Steven Vitoria avant de battre Milan Borjan à son premier poteau.

Le centre dévié d’Adekugbe donne au Canada une bouée de sauvetage, mais le Maroc semble une menace sérieuse pour marquer chaque fois qu’il entre dans le dernier tiers.

45’+3

Le Maroc pense qu’une avance de deux buts est rétablie mais une frappe nette de Youssef En-Nesyri est exclue pour hors-jeu. De manière comique, En-Nesyri a terminé une célébration complète par lui-même avant de se retourner et de réaliser que tout le monde savait ce qui se passait.

45’+2

Les cartes s’accumulent maintenant pour le Canada alors que Sam Adekugbe décroche un jaune pour un tacle glissé tardif.

40′



OBJECTIF: Un but contre son camp fait entrer le Canada au tableau! Le Canada attaque sur l’aile gauche par Sam Adekugbe et son centre pointu au sol dévie le défenseur marocain Nayef Aguerd et trouve un chemin au fond du filet. Jeu sur!

39′

Le Maroc continue de travailler à travers la haute pression du Canada et menace un autre but avec un centre du côté droit. Vitoria s’éloigne.

34′

Il y a un arrêt de jeu en raison de ce qui semble être des difficultés techniques pour l’équipe d’arbitres. Cela donnera peut-être au Canada l’occasion de se regrouper…

30′

C’est une véritable ambiance de fête maintenant avec le grand contingent de fans marocains présents. La première place du groupe s’annonce.

26′

Jonathan Osorio est maintenant sur un carton jaune, commettant un tacle glissé tardif après avoir perdu la possession du ballon alors que le Canada cherche à créer dans le dernier tiers.

23′



OBJECTIF: Désastre pour le Canada. Le Maroc mène 2-0 grâce à l’attaquant Youssef En-Nesyri qui court sur un excellent long ballon de l’arrière droit Achraf Hakimi avec Steven Vitoria et Kamal Miller incapables de suivre.

20′

Le Canada a commencé à prendre pied dans ce match, semblant plus assuré au milieu du terrain et forçant le Maroc plus loin.

15′

Après un autre corner du Maroc, le Canada s’échappe brillamment et Cyle Larin réussit extrêmement bien à se créer de l’espace sur le côté droit avant de centrer dans la surface pour Tajon Buchanan. Malheureusement, Buchanan peut à peine en finir et c’est un coup de pied de but.

dix’

Le Maroc enchaîne un coup franc par un corner, puis un autre coup franc. Beaucoup de pression dans la moitié de terrain du Canada alors que le Maroc profite de l’élan du premier but.

sept’

Junior Hoilett reçoit un carton jaune pour un tacle glissé tardif à environ 35 verges après que Mark-Anthony Kaye ait cédé la possession dans la moitié de terrain du Canada.

4′



OBJECTIF: Le Maroc est sur le tableau via la star de Chelsea Hakim Ziyech après un hurlement absolu du gardien canadien Milan Borjan sur un dégagement. Il a couru hors de la surface pour atteindre une passe et l’a frappé directement à Ziyech avec le but vide. Ziyech s’occupe du reste.

DÉMARRER

Le Maroc lance la première mi-temps et nous sommes en route. Les Lions de l’Atlas sont alignés dans une formation 4-3-3 tandis que le Canada est dans une configuration 4-4-1-1.

Après avoir porté du blanc lors du premier match et du noir lors du second, le Canada est en rouge. Le Maroc est en blanc.

HYMNES NATIONAUX

L’O Canada est d’abord chanté par les joueurs et les partisans au stade Al-Thumama et l’hymne national marocain suit.

Les fans marocains sont largement plus nombreux que les Canadiens, créant une atmosphère intense à surmonter.

NOUVELLES DE L’ÉQUIPE

John Herdman a apporté quatre changements au onze du Canada qui a débuté contre la Croatie.

Sam Adekugbe, Junior Hoilett, Mark-Anthony Kaye et Jonathan Osorio viennent remplacer Richie Laryea, Atiba Hutchinson, Stephen Eustaquio et Jonathan David.



Canada XI : Milan Borjan, Alistair Johnston, Sam Adekugbe, Kamal Miller, Steven Vitoria, Junior Hoilett, Tajon Buchanan, Mark-Anthony Kaye, Cyle Larin, Alphonso Davies, Jonathan Osorio.



Maroc XI : Yassine Bounou, Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Romain Saiss, Noussair Mazraoui, Azz-Eddine Ounahi, Sofyan Amrabat, Abdelhamid Sabiri, Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri, Sofiane Boufal.