Canada 0-2 États-Unis (18 juin 2023) Analyse du match

Folarin Balogun célèbre après avoir marqué un but pour les États-Unis contre le Canada dans la Ligue des Nations de la Concacaf.

Folarin Balogun a marqué son premier but pour les États-Unis lors de leur victoire 2-0 contre le Canada dimanche lors de la finale de la Concacaf Nations League au stade Allegiant de Las Vegas.

Les buts en première mi-temps de Chris Richards et Balogun ont mis les États-Unis sur la voie d’un record d’équipe pour un troisième titre consécutif dans les compétitions de la Concacaf après des victoires dans la Ligue des Nations 2021 et la Gold Cup.

Les États-Unis étaient sans Sergino Dest et Weston McKennie, qui étaient tous deux absents pour le match après avoir reçu des cartons rouges lors d’une victoire fougueuse en demi-finale contre le Mexique jeudi. L’entraîneur par intérim BJ Callaghan, qui supervise toujours l’équipe après la réembauche de Gregg Berhalter vendredi, a lancé Joe Scally et Brenden Aaronson à la place de ses deux joueurs suspendus.

Richards a maintenu l’élan de jeudi pour les États-Unis avec un but précoce, propulsant une tête du coup de pied de coin de Giovanni Reyna devant Milan Borjan dans le but du Canada à la 12e minute.

Les États-Unis ont doublé leur avance plus tard en première mi-temps avec une finition élégante de Balogun, qui a récupéré un ballon traversant de Reyna après un cadeau du Canada et a tiré devant Borjan sous un angle serré pour marquer son premier but pour les Américains depuis qu’il a commis son match international. avenir à l’équipe.

Reyna, qui était stellaire pour Callaghan en première mi-temps, est sortie à la pause après avoir été victime d’une faute dure du Canadien Richie Laryea et a été remplacée par Luca de la Torre.

Le Canada a parfois semblé dangereux en seconde période, mais une défensive américaine résolue et un jeu plus solide dans les buts de Matt Turner ont empêché l’équipe de John Herdman de la feuille de pointage alors que les États-Unis ont pu remporter le trophée pour la deuxième fois.

Le résultat signifie que les États-Unis ont prolongé leur séquence sans défaite à domicile contre le Canada à 22 matchs depuis 1957, tandis que le Canada est resté sans titre depuis la Gold Cup 2000.

Lors du match de consolation plus tôt dimanche, le Mexique a tenu bon pour battre le Panama 1-0 et prendre la troisième place de la finale à quatre équipes.