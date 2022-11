Can Son Heung-min peut-il aider la Corée du Sud à répéter l’héroïsme de 2022 ?

La République de Corée, également connue sous le nom de Corée du Sud, est l’une des équipes les plus appréciées de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar. En fait, la nation détient la fière distinction d’être le premier pays asiatique indépendant à participer à une Coupe du monde lorsqu’elle l’a fait en 1954.

Cependant, l’histoire de la Coupe du monde de la République de Corée sera à jamais liée à sa course vers les demi-finales en 2002 lorsqu’elle était co-organisatrice avec le Japon voisin. Avant cela, la Corée du Sud n’avait jamais dépassé la phase de groupes de son histoire. Ce tournoi a transformé la péninsule en une nation folle de football et a établi la barre pour les futures Coupes du monde.

Depuis lors, ils n’ont pas réussi à atteindre ces attentes élevées, bien qu’une course aux huitièmes de finale à Afrique du Sud 2010 soit respectable, d’autant plus qu’ils se sont frayé un chemin à travers un groupe composé de l’Argentine, du Nigeria et de la Grèce.

Qatar 2022 sera le 11e total et la dixième participation consécutive de la Corée du Sud à la Coupe du monde.

En tête de file sera Son Heung-min, qui a remporté le prix Puskas de la FIFA 2020 et le Golden Boot de la saison dernière en Premier League en Angleterre.

Son, qui a commencé son parcours européen de football avec l’équipe de jeunes de Hambourg après avoir quitté le FC Seoul, est désormais incontestablement le meilleur joueur d’Asie et dirigera son équipe dans ce qui sera sa troisième Coupe du monde.

Son a inscrit trois buts en Coupe du monde jusqu’à présent, et s’il en ajoute un autre au Qatar, il deviendra le meilleur buteur coréen de tous les temps lors du tournoi, dépassant Park Jisung et Ahn Junghwan. S’il en marquait deux autres, il deviendrait le meilleur buteur d’Asie à la Coupe du monde, dépassant Keisuke Honda.

Après un capmpign de la Coupe du Monde de la FIFA 2018 en Russie, Son est sur le point de revenir sur la scène mondiale en tant que joueur beaucoup plus complet et leader mature. Désormais vétéran, Son ne dit plus que la Corée du Sud “est l’équipe la plus faible de la Coupe du monde” ou que “la Coupe du monde fait peur” comme il l’a si souvent répété par le passé. La grande question pour le manager Paulo Bento, dont le football basé sur la possession ralentit inévitablement le rythme du jeu à certains moments, est de savoir comment maximiser les talents et les capacités évidents de Son.

