Can Center Strip A State Of Sovereignty: ancien juge du Jammu-et-Cachemire

L’ancien juge de la Cour suprême, le juge Deepak Gupta, a déclaré aujourd’hui que plusieurs affaires en instance devant la plus haute cour, y compris la bifurcation du Jammu-et-Cachemire, nécessitaient une décision urgente. Interrogé sur les principales affaires en instance devant le tribunal depuis longtemps, le juge Gupta a déclaré que la Cour suprême a deux rôles.

“L’un est l’arbitre des différends, ce qu’il fait très bien. Mais c’est aussi un protecteur des droits de l’homme des citoyens. À mon avis, ils ont pris un peu de retard”, a-t-il déclaré dans une interview exclusive avec NDTV.

À titre d’exemple, il a cité le Jammu-et-Cachemire. “Le problème était de retirer l’article 370. Pourquoi devrait-il suspendre le feu ? C’est un petit problème en ce qui le concerne légalement. Mais d’une manière ou d’une autre, une fois qu’il aura été décidé, il réglera ce qui se passe au Cachemire”, il a dit.

L’autre grande question concernant le Jammu-et-Cachemire, a-t-il dit, “est de savoir si un État à part entière peut être divisé en deux territoires de l’union”.

“Vous enlevez le droit d’être un État à un État. Nous avons un concept presque de double souveraineté. L’Union est souveraine et l’État est souverain. C’est pourquoi nous avons différentes listes dans la constitution – la liste de l’union, la liste de l’État et la liste concurrente. L’Union a-t-elle le droit de dénuder un État et d’en faire un territoire de l’Union ? C’est une question très importante et elle doit être tranchée”, a-t-il déclaré.

La décision du Centre en 2019 de mettre fin au statut spécial du Jammu-et-Cachemire, accordé en vertu de l’article 370 de la Constitution, et de le bifurquer, a été contestée devant la Cour suprême dans une série de requêtes. De nombreux pétitionnaires ont fait valoir que cela indique que cela peut être fait à n’importe quel État.

Le Centre a fait valoir que la souveraineté du Jammu-et-Cachemire était temporaire et que l’important était la “consolidation du pays”.

Le tribunal a reporté la décision de renvoyer ou non l’affaire – actuellement entendue par un banc de constitution de cinq juges – à un banc de sept juges. Le Centre s’y oppose.