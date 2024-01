CAN 2023 : Guinée équatoriale 4-0 Côte d’Ivoire – Les hôtes sont sur le point de sortir prématurément après une déroute choc

La Côte d’Ivoire, pays hôte, devra s’appuyer sur d’autres résultats pour éviter une sortie surprise en phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations après que la Guinée équatoriale ait battu les Éléphants lors d’une énorme surprise à Abidjan.

Le doublé d’Emilio Nsue, le coup franc de Pablo Ganet sur 25 mètres et le but tardif de Yannick Buyla ont offert au National Thunder une victoire célèbre qui a assuré la première place du groupe A.

Les hôtes doivent transpirer lors de la qualification après avoir terminé troisième du groupe.

Les quatre meilleures équipes classées troisièmes dans les six groupes accèdent aux huitièmes de finale.

Ibrahim Sangaré a vu deux fois l’égalisation refusée aux Ivoiriens alors qu’ils n’étaient qu’à un but de retard, mais les Éléphants ont gâché de nombreuses occasions et ont dû payer par leur opposition clinique.

Certains joueurs ivoiriens étaient en larmes au coup de sifflet final alors qu’ils étaient bruyamment hués par une foule partisane en colère au stade Alassane Ouattara après l’une des plus grandes surprises de l’histoire de la CAN.

Le contingent de Guinée équatoriale, quant à lui, a célébré de manière extravagante après avoir enregistré une autre victoire sismique en finale et affrontera dimanche une équipe classée troisième du groupe C, D ou E en huitièmes de finale.

Leur meilleure performance lors d’un tournoi Afcon a été d’atteindre les demi-finales en tant qu’hôte en 2015, mais ils ont terminé devant le Nigeria, triple champion, et les Ivoiriens, double vainqueurs, dans une tournure inattendue.

La Côte d’Ivoire devra attendre la fin du reste des groupes mercredi pour voir si ses trois points et une différence de buts de -3 suffisent pour se faufiler jusqu’aux huitièmes de finale.

Des éléphants se rongent les ongles après avoir été martelés

Emilio Nsue a marqué deux fois pour la Guinée équatoriale, portant ainsi son total à cinq pour le tournoi.

Lorsque Nsue a donné l’avantage à la Guinée équatoriale contre le cours du jeu grâce à un centre de Carlos Akapo vers la fin de la première mi-temps, le sélectionneur ivoirien Jean-Louis Gasset s’est tenu la tête dans les mains en marge.

Il ne savait pas qu’il y avait bien pire à venir pour ses accusations.

Certes, la fortune n’était pas de leur côté : Sangaré pensait les avoir poussés à égalité presque instantanément et le stade n’a éclaté que lorsque l’arbitre assistant vidéo a déclaré hors-jeu son tir à bout portant.

Lorsque le milieu de terrain de Nottingham Forest a réussi une belle frappe du pied gauche au début de la seconde période, la décision du VAR était beaucoup plus marginale mais également correcte car les supporters locaux étaient à nouveau découragés.

Mais les Éléphants étaient également coupables d’avoir laissé passer une série d’occasions à 1-0, avec Sangare flamboyant à bout portant et Christian Kouame refusé en tête-à-tête par le gardien Jesus Owono.

Et, après que le fabuleux coup franc de Ganet ait trouvé la lucarne à la 73e minute pour laisser Yahia Fofana s’accrocher aux airs, les hôtes se sont effondrés défensivement alors qu’ils étaient régulièrement rattrapés par les contres.

Deux minutes plus tard, l’ancien attaquant de Middlesbrough et Birmingham, Nsue, a terminé un duel pour marquer son cinquième but du tournoi, laissant le joueur de 34 ans clairement meilleur buteur de la compétition après son triplé en Victoire 4-2 contre la Guinée-Bissau.

Le remplaçant Buyla a inscrit le quatrième but en fin de match pour mettre fin à la déroute et aggraver non seulement la misère du pays hôte mais, peut-être plus significativement, également la différence de buts.

Lors de la dernière CAN au Cameroun il y a deux ans, deux des quatre équipes qui ont progressé depuis la troisième place avaient trois points – mais toutes deux avaient une différence de buts supérieure à celle des hôtes de ce tournoi.

Les Éléphants avaient encore des chances d’améliorer leur position après avoir perdu deux, voire trois buts de retard, mais Karim Konate a raté une occasion en or tandis qu’Owono a contrecarré Jean-Phillipe Krasso.

La Guinée équatoriale a battu l’Algérie en route vers les quarts de finale de la CAN 2021 et a ajouté la Côte d’Ivoire à sa liste de scalps en finale.