Camyn Viger de Plainfield South – Section locale de Shaw

Camyn Viger de Plainfield South a remporté le vote pour l’athlète de la semaine du Herald-News. Viger, un coureur junior de cross-country, a remporté le titre individuel lors de la rencontre de la conférence Southwest Prairie, aidant les Cougars à remporter le titre par équipe. Il a terminé avec un total de 143 votes, battant Justin Williams de Plainfield North (43), Jessica Kovalcik de Plainfield North (38) et Mia Galassini de Lincoln-Way East (29).

JHN : Comment était-ce de gagner la rencontre de la conférence ?

Vigier : C’était bien. Nous prenons la conférence assez au sérieux. Pour les seniors, c’est la dernière rencontre de conférence de leur carrière, alors ils veulent vraiment courir fort dans celle-là.

JHN : Comment êtes-vous venu à la course de fond ?

Vigier : J’ai couru un mile une fois en septième année, mais j’ai vraiment commencé ma première année de lycée. C’est à ce moment-là que COVID est arrivé et que je me penchais pour jouer au football. J’avais joué au football pendant environ huit ans jusque-là. Grâce au COVID, j’ai pu faire du football et du cross-country, et j’ai découvert que j’étais bien meilleur en cross-country qu’au football.

JHN : Qu’est-ce que tu aimes dans le cross-country ?

Vigier : J’aime vraiment l’ambiance. Tout le monde travaille ensemble pour rendre l’équipe meilleure. Nous travaillons ensemble tout l’été et nous formons un lien assez étroit. C’est là que tout commence, la mouture pour aller mieux. Pour que je devienne bon, je sais que je dois être entouré de toute l’équipe. Entraîneur [Jason] Crowe a construit un programme solide et nous savons ce qu’on attend de nous.

JHN : Combien de kilomètres parcourez-vous en une semaine ?

Vigier : En ce moment, nous diminuons, donc ce n’est qu’environ 50. Lorsque nous faisons notre maximum, nous en faisons probablement 70 ou plus. Les jours d’entraînement dur sont de 10 miles et les jours de récupération sont inférieurs à 10.

JHN : Est-il plus facile de le faire en groupe que de se discipliner pour le faire seul ?

Vigier : Oh, oui, certainement. Lorsque nous nous réunissons tous et que nous nous entraînons, nous pouvons nous tenir mutuellement responsables. Nous devons tous suivre le rythme si nous voulons tous nous améliorer.

JHN : Avez-vous une routine le jour de la course ?

Vigier : J’essaie de manger un peu mieux le jour de la course. Ce n’est pas que je mange mal normalement, mais je mange mieux le jour d’une course. Ensuite, j’aborde la course avec confiance.

JHN : Quels sont vos objectifs pour le reste de la saison ?

Vigier : Nous voulons rentrer à la maison avec l’un des grands trophées de l’État. Nous pensons que nous avons une assez bonne chance de le faire.