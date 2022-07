Camryn Rogers remporte l’argent historique du lancer du marteau pour la première médaille du Canada aux championnats du monde de 2022

La Canadienne Camryn Rogers est entrée dans l’histoire aux championnats du monde d’athlétisme en devenant la première Canadienne à remporter une médaille au lancer du marteau féminin.

Alors que le vent tourbillonnait et que le soleil battait sur Hayward Field dimanche après-midi à Eugene, Oregon, Rogers a lancé son troisième lancer des 75,52 derniers mètres, assez pour remporter l’argent pour le Canada.

C’est la première fois qu’une Canadienne remporte une médaille en campagne aux championnats du monde. C’est aussi la première médaille du Canada à ces championnats du monde.

“Oh mon Dieu. Je me sens tellement submergé par l’émotion en ce moment. Je suis tellement heureux”, a déclaré Rogers à CBC Sports.

“Je suis tellement motivé et tellement excité de rentrer à la maison avec cette médaille. Cela montre chaque lancer, chaque levée, c’est ce à quoi cela mène.”

Sa compatriote olympienne canadienne Jillian Weir a terminé cinquième avec un lancer de 72,41 m.

REGARDER | Rogers remporte une médaille d’argent historique aux championnats du monde :

Camryn Rogers remporte l’argent en finale du lancer du marteau aux Championnats du monde d’athlétisme La native de Richmond, en Colombie-Britannique, a marqué 75,52 à sa 3e tentative pour la 1re médaille du Canada aux Championnats du monde d’athlétisme 2022 à Eugene, Ore.

L’Américaine Brooke Andersen a remporté l’or avec un lancer de 78,96 m, tandis que sa compatriote Janee’ Kassanavoid a décroché le bronze (74,86 m).

Rogers s’est imprégnée de ce moment historique, faisant un tour du stade avec un drapeau canadien drapé sur elle.

La mère de Camryn, Shari Rogers, applaudissait sauvagement dans les gradins à côté de son fiancé, agitant un drapeau canadien.

Les deux ont partagé un câlin pendant que Rogers continuait son tour autour du stade.

“Je me sentais tellement submergée de fierté et de gratitude. Camryn est mon héroïne. Elle donne l’exemple et j’apprends tellement d’elle tout le temps. Nous avons traversé beaucoup de choses ensemble”, a déclaré Shari.

“Elle est maintenant un exemple énorme non seulement pour le Canada, mais pour les femmes et les autres filles dans le sport. Cela signifie tellement. Elle l’a fait et je suis tellement fière d’elle. Mon étoile brillante.””

Le moment historique pleinement immergé pour Camryn lorsqu’elle a été embrassée par sa mère.

“Quand nous faisions notre tour après, je l’ai vue dans la foule. Elle est descendue vers la balustrade et m’a fait un énorme câlin et c’est là que ça m’a frappé”, a déclaré Camryn. “Quand elle a enroulé ses bras autour de moi, j’ai commencé à brailler sur place.”

REGARDER | Rogers revient sur le podium :

Camryn Rogers revient sur sa médaille d’argent au lancer du marteau des Championnats du monde d’athlétisme La Canadienne de 23 ans s’est entretenue avec Scott Russell de CBC après sa 2e place dans la finale féminine du lancer du marteau aux Championnats du monde d’athlétisme 2022 à Eugene, Ore.

Rogers a commencé fort avec un lancer d’ouverture de 72,61 m, la plaçant au deuxième rang pour commencer. Elle n’a pas enregistré son deuxième lancer après avoir touché le filet.

Mais son meilleur était encore à venir.

Son troisième lancer a été le lancer gagnant de la médaille d’argent. Rogers est monté sur le ring et l’a lancé à 75,52 m.

“Je ne pourrais pas être plus motivé. Ma saison n’est pas encore terminée. Les Jeux du Commonwealth dans deux semaines, allez-y et exécutez”, a déclaré Rogers.

Sourire doré. Médaille d’argent. Des trucs historiques. 🇨🇦Camryn Rogers profite de ce moment à Hayward Field. pic.twitter.com/g44j4bv82o —@Devin_Héroux

Ce fut une autre saison réussie pour Rogers.

La joueuse de 23 ans de Richmond, en Colombie-Britannique, est trois fois championne de la NCAA, remportant son troisième titre à peine un mois plus tôt. Elle détient les records nationaux et NCAA de l’événement.

Rogers est également entrée dans l’histoire lors de ses débuts olympiques à Tokyo l’été dernier, devenant la première Canadienne à se qualifier pour une finale olympique de lancer du marteau.

Elle a terminé cinquième au classement général avec un lancer de 74,35 m. Elle était la plus jeune concurrente de la finale, âgée de seulement 22 ans à l’époque, de près de deux ans.

REGARDER | Rogers a emprunté une voie improbable pour devenir la superstar du lancer de marteau :

Camryn Rogers a emprunté une voie improbable pour devenir une superstar du lancer de marteau Le lancer du marteau a été le premier sport de la Canadienne Camryn Rogers, et maintenant à 23 ans, elle est l’une des meilleures au monde.

Et sa fascination pour le sport a commencé il y a à peine dix ans alors qu’elle regardait les Jeux olympiques de Londres en 2012. Rogers a été étonnée de la force des femmes dans l’épreuve de lancer du marteau – elle voulait un jour être comme elles.

Maintenant, elle est entrée dans l’histoire de l’événement pour le Canada, et sa mère ne pourrait pas être plus fière.

“Elle me donne de la force et elle ne s’en rend même pas compte. Quand je la vois faire ça, c’est un sentiment tellement incroyable. Je suis tellement heureuse pour elle”, a déclaré Shari.

“C’est énorme. Et cela montre que nous avons en nous le pouvoir de faire bouger les choses.”

Le Canadien Ahmed termine 6e du 10 000 m masculin

Alors que Rogers continuait à faire le tour du stade, la course masculine de 10 000 mètres a commencé.

Le Canadien Moh Ahmed, qui souffrait d’une blessure depuis plusieurs semaines, était prêt à courir.

Le coureur de fond de 31 ans cherchait à améliorer sa sixième place il y a un an aux Jeux olympiques de Tokyo dans cette épreuve.

Il a également terminé sixième de l’épreuve il y a trois ans aux championnats du monde de Doha.

Ahmed a suivi le peloton de tête tout au long de la course et s’est retrouvé parmi les six premiers lorsque la cloche a sonné pour le dernier tour.

Malgré une poussée courageuse jusqu’à l’arrivée, Ahmed a de nouveau terminé sixième de l’épreuve, avec un temps de 27:30.27.

“Je n’ai toujours pas compris le 10K. C’est décevant. Je pense m’être très bien préparé. Je n’aimais pas ma position sur les 400 derniers mètres. J’aurais aimé être plus devant”, a déclaré Ahmed à CBC Sports après la course.

“Il y avait beaucoup de trafic là-bas et je pense que je me suis laissé dans une mauvaise position.”

L’Ougandais Joshua Cheptegei a remporté la course avec le meilleur temps de la saison de 27:27.43. Ce faisant, il n’est devenu que le quatrième homme à remporter deux titres mondiaux consécutifs sur 10 000 m.

Stanley Mburu, du Kenya, s’est classé deuxième avec un temps de 27:27.90. Jacob Kiplimo, également de l’Ouganda, a remporté le bronze avec un 27: 27,97

Ahmed a félicité les premiers après la course.

“C’est difficile de courir ici. Cela dépend de la position. Cela revient à rester plus près devant. Et à la capacité”, a-t-il déclaré.

Ahmed portera désormais son attention sur le 5 000 m.

L’été dernier à Tokyo, Ahmed a remporté l’argent au 5 000 m, la première médaille du Canada sur une distance en athlétisme olympique. Cette saison, il a établi un record national au 5 000 m en salle.

“Je suis confiant pour les cinq, mais je me suis également senti confiant pour celui-ci aussi”, a-t-il déclaré.

REGARDER | Qu’est-ce qui rend Ahmed si rapide sur 5 000 mètres ? :

Qu’est-ce qui rend le coureur Moh Ahmed si rapide sur 5 000 mètres ? Le médaillé olympique Moh Ahmed a mis le Canada sur la carte en course de fond. La coureuse olympique et analyste de CBC Sports, Kate Van Buskirk, explique ce qui le rend si bon.

Fraser-Pryce mène le balayage jamaïcain au 100 m féminin

Shelly-Ann Fraser-Pryce a accéléré son retour au sommet du match de sprint dimanche soir, remportant son cinquième titre mondial au 100 mètres en menant un balayage jamaïcain et en éliminant la championne olympique Elaine Thompson-Herah.

Fraser-Pryce, 35 ans, a mené tout le parcours et franchi la ligne d’arrivée en 10,67 secondes. Elle a battu Shericka Jackson de 0,06 seconde tandis que Thompson-Herah a terminé une surprenante troisième en 10,81.

Les Jamaïcaines restent les reines de la piste, une fois de plus, raflant le podium du 100m 🇯🇲🥇🥈🥉 #WorldAthleticsChampionships pic.twitter.com/FhIM4hHsxS —@CBCOlympics

Une soirée qui a commencé avec des pensées que Thompson-Herah pourrait faire tomber le record du monde de 34 ans de Florence Griffith-Joyner de 10,49 s’est terminée à la place avec Fraser-Pryce établissant un record des championnats du monde. Marion Jones a établi l’ancienne marque de 10,70 en 1999.

Avec ses cheveux blonds et teintés de vert ondulant dans la brise alors qu’elle traversait son tour de victoire, Fraser-Pryce était tout sourire – une réaction différente de celle de l’année dernière à Tokyo, lorsqu’elle a terminé deuxième avec un score considérable de 0,13.

“Je suis rentrée chez moi et j’ai travaillé et j’ai travaillé et je suis venue ici, et j’ai eu du succès”, a déclaré une Fraser-Pryce rayonnante dans son interview en piste.

Elle l’ajoutera aux titres qu’elle a remportés en 2009, ’13, ’15 et ’19. Elle a également remporté les Jeux Olympiques en 2008 et 2012.

Une nuit après que les États-Unis aient balayé le podium du 100 m masculin, Fraser-Pryce and Co. a montré qu’il y avait encore beaucoup de vitesse sur l’île.

Usain Bolt a remporté trois titres mondiaux au 100 mètres au cours de sa décennie de domination. Fraser-Pryce en a maintenant cinq sur une période qui remonte à 2009 à Berlin, les championnats du monde où Bolt a établi le record du 100 m masculin de 9,58 qui tient toujours.

Fraser-Pryce a défendu son titre à partir de 2019, une victoire peu de temps après avoir eu un bébé. Elle a appelé cela “une victoire pour la maternité”.

Son fils Zyon a à peu près le même âge que la fille d’Allyson Felix, Cammy, et bien que Fraser-Pryce n’ait jamais été aussi franc que Felix sur les défis auxquels sont confrontées les mamans, elle a raconté l’histoire d’être assise sur son lit et de pleurer le jour où elle a appris qu’elle était enceinte. . Les gens ont suggéré que sa carrière était terminée.

Pas de loin.

Depuis qu’elle a Zyon, elle a remporté deux titres mondiaux et abaissé son record personnel à 10,6, ce qui la place aux côtés de Thompson-Herah et Flo Jo comme les seules femmes à avoir couru aussi vite.

Pour plus d’histoires sur les expériences des Canadiens noirs – du racisme anti-noir aux histoires de réussite au sein de la communauté noire – consultez Être noir au Canada, un projet de la CBC dont les Canadiens noirs peuvent être fiers. Vous pouvez lire plus d’histoires ici.