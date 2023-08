Camryn Rogers réagit après avoir remporté l’or aux championnats du monde

C’est son premier lancer qui a assuré à Camryn Rogers une place sur le podium et dans le livre des records canadiens. Son lancer de 77,22 mètres a été vainqueur de l’épreuve féminine du lancer du marteau aux Championnats du monde d’athlétisme.

« C’était vraiment juste ce moment de « je viens de gagner » », a déclaré Rogers.

La Britanno-Colombienne de 24 ans s’est entretenue avec CTV National News après sa cérémonie officielle de remise des médailles, vendredi.

« C’était tellement magique », a-t-elle dit à propos de la cérémonie.

L’or qui pendait autour de son cou, un sourire radieux, Rogers avait du mal à trouver les mots pour décrire ce que c’était lorsqu’elle a réalisé qu’elle avait gagné l’or.

« Je pense qu’en sortant de la cage et en voyant la foule et en voyant tout le monde applaudir et juste célébrer le fait que nous avons eu cette compétition historique, c’est ce moment dont vous osez rêver… que vous espérez avoir, et que vous faire comme votre objectif ultime », a déclaré Rogers. « Et je pense que pouvoir le faire avec ma famille dans les tribunes avec mon entraîneur juste là avec mes coéquipiers, c’était tellement cool. »

Rogers n’avait que 12 ans et demi lorsqu’elle a lancé son premier marteau et dit qu’elle aime ce sport de plus en plus chaque jour. Les femmes lancent un marteau pesant 8,8 livres, les hommes pèsent 16 livres.

« Donc, leur poids est celui d’une boule de bowling et je suis juste heureux de ne pas avoir à lancer ça », a déclaré Rogers en riant.

Cela fait de Rogers la deuxième Canadienne à remporter une médaille d’or aux Championnats du monde. Mais ce n’est pas là que s’arrêtent les records. Sa victoire survient après que le Canadien Ethan Katzberg a remporté l’or chez les hommes samedi, également une première pour le pays.

« C’est tellement spécial et le fait que nous remportions la double médaille d’or et le lancer du marteau masculin et féminin, je pense, rend cela encore plus incroyable. Ethan a si bien fait, son premier championnat du monde à 21 ans et un record personnel — il l’a absolument écrasé ! a déclaré Rogers à propos de sa coéquipière.

Le balayage canadien fait les manchettes partout dans le monde. Jusqu’à présent, le Canada n’a détenu que quatre médailles d’or individuelles aux Championnats du monde d’athlétisme.

Camryn Rogers, du Canada, regarde son marteau voler lors d’une tentative lors de la finale du lancer du marteau féminin lors des Championnats du monde d’athlétisme à Budapest, en Hongrie, le jeudi 24 août 2023. (AP Photo/Bernat Armangue)

« Ces deux athlètes sont – je veux dire, ils sont spéciaux, ils sont vraiment spéciaux. Et le fait qu’ils ont traversé cette épreuve ensemble, ils sont incroyablement jeunes pour le lancer de marteau — c’est un sport pour personnes plus âgées — et ils sont vraiment arrivés en beauté », a déclaré Simon Nathan, directeur de haute performance d’Athlétisme Canada.

Nathan attribue ce succès au dévouement et à l’engagement des entraîneurs canadiens, dont certains sont d’anciens athlètes et qui poussent maintenant les athlètes actuels plus loin qu’ils ne l’ont fait eux-mêmes.

« Un très bon encadrement technique et un encadrement collaboratif au Canada ainsi que le partage d’idées ont vraiment bien fonctionné », a déclaré Nathan.

Ce qui rend ce balayage encore plus spectaculaire, c’est l’endroit où se déroule l’événement.

« Nous sommes à Budapest, le lancer de marteau est essentiellement le sport national de la Hongrie et il y avait entre 30 et 40 000 personnes qui se déchaînaient dans le stade », a déclaré Nathan. « Ces gars-là ont vraiment fait sensation, tous les deux, et on en parle. par tous les pays qui ont un intérêt dans les épreuves de lancer.

Cela a ajouté à l’enthousiasme des athlètes canadiens, qui continuent de s’encourager les uns les autres, et à la confiance qu’ils espèrent emporter avec eux aux Jeux olympiques de Paris l’année prochaine.

« Nous sommes un pays marteau fort, ce qui est vraiment cool à dire parce que tous ceux qui font partie de cette équipe sont des gens tellement fantastiques, et je pense que nous prouvons qu’il faut compter avec nous sur la scène mondiale. « Rogers a dit