Cam’ron s’adresse à JAY-Z et Dipset dans le teaser de son nouveau spectacle

Cam’ron a annoncé un nouveau spectacle, Parlez avec Fleeet le premier teaser le voit parler de JAY-Z, Dipset et bien d’autres.

Killa Cam a partagé la nouvelle sur Instagram jeudi (19 septembre) avec un clip d’une minute donnant aux fans un avant-goût de ce qui va arriver.

Dans cet album, l’interprète du hit « Hey Ma » évoque sa relation « drôle » avec Hov, son passé chez Roc-A-Fella, la légendaire bataille de Dipset contre The LOX entre Verzuz et The LOX et pourquoi l’équipe de rap de Harlem est plus dure que les rappeurs moyens.

« Talk With Flee » est la première [next month]. Continuez à envoyer vos questions à [email protected] Je ne fais pas de prisonniers [film camera emoji] @nickdais10 », a-t-il légendé le clip.

Parlez avec Flee marquera le deuxième spectacle de Cam’ron alors qu’il cherche à s’établir davantage en tant que star en dehors du hip-hop.

Début 2023, lui et son ami d’enfance Ma$e ont lancé le talk-show sportif C’est comme çaqui est depuis devenue l’une des plateformes les plus populaires du domaine, connue pour ses commentaires non filtrés (et souvent hilarants) ainsi que pour ses invités spéciaux.

C’est dans cette émission que Cam a récemment fait la une des journaux lorsqu’il a pesé sur la décision de la NFL de réserver Kendrick Lamar comme tête d’affiche du spectacle de la mi-temps du Super Bowl de l’année prochaine à la Nouvelle-Orléans, un concert que beaucoup estiment que le natif de NOLA, Lil Wayne, méritait à la place.

Le rappeur de Dipset était fermement dans ce camp, déclarant : « Écoutez, j’adore Kendrick Lamar, j’adore Pop Out. Je pense qu’il est l’un des meilleurs artistes de cette génération, point final », avant d’admettre sans détour : « Je déteste la sélection.

« C’est à la Nouvelle-Orléans et vous n’avez pas Lil Wayne ? C’est ce qu’on fait ? Vous n’avez pas Lil Wayne à la Nouvelle-Orléans pour le Super Bowl ? Ce n’est pas une raison pour que Lil Wayne ne se produise pas au Super Bowl. »

Il a ensuite pointé du doigt son ancien patron de label JAY-Z, qui a aidé à organiser le spectacle de la mi-temps depuis 2020 et qui, selon l’un des producteurs exécutifs de l’événement, a le dernier mot sur l’identité de l’interprète.

« C’est une personne qui arrête ça. Ce n’est pas vraiment un secret. Lil Wayne a eu un problème avant avec quelqu’un qui fait partie de l’organisation qui le gère », a-t-il continué, faisant référence à la rivalité passée entre Hov et Weezy. « C’est une revanche. Qui est l’artiste de Lil Wayne ? Drake. C’est fou, mec. C’est ridicule. »