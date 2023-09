Campus élémentaire temporaire prévu à Kapalua | Actualités, Sports, Emplois

HONOKOWAI — Dans les mois à venir, les élèves de l’école primaire King Kamehameha III pourraient emménager dans un nouveau campus temporaire juste en bas de la route de l’aéroport de Kapalua.

Le projet d’environ 5,36 millions de dollars sur une partie du terrain prévu pour le projet à usage mixte de Pulelehua remplacera temporairement l’école primaire qui a brûlé dans la ville de Lahaina le mois dernier, déplaçant plus de 600 élèves.

Le coût sera supporté par l’Agence fédérale de gestion des urgences, et les travaux de construction et de chantier seront gérés par le Corps des ingénieurs de l’armée américaine, a déclaré le surintendant du ministère de l’Éducation de l’État, Keith Hayashi, lors d’une conférence de presse à l’aéroport de Kapalua mardi matin pour annoncer le nouveau campus et dates de réouverture des trois autres écoles publiques de Lahaina.

« L’éducation de notre keiki est essentielle à notre guérison » Le gouverneur Josh Green a déclaré mardi dans un communiqué de presse. « Il est temps de ramener nos élèves à l’école, d’offrir à nos élèves et à leurs familles un retour à un sentiment de normalité au moins provisoire. »

Les responsables n’ont pas pu fournir de date exacte à laquelle les étudiants pourraient commencer sur le campus temporaire, car ils travaillaient encore sur les détails, mais le colonel Jesse Curry, qui sert actuellement en tant que commandant du bureau de récupération du Corps of Engineers de l’armée américaine, a déclaré à la conférence de presse, « à partir d’aujourd’hui, nous estimons que le projet prendra 95 jours. »

« Nous nous engageons à réaliser ce projet correctement et rapidement » il ajouta.

Les responsables du Corps of Engineers de l’armée américaine ont déclaré après la conférence de presse que l’agence avait reçu la mission le 13 septembre et qu’elle continuait d’affiner la conception et la portée du projet. L’identification des entrepreneurs et des matériaux optimaux peut avoir un impact sur le calendrier, et une estimation plus précise sera disponible une fois les travaux commencés.

Le ministère de l’Éducation de l’État travaille avec le Corps des ingénieurs de l’armée pour finaliser la conception des unités modulaires qui seront installées sur un site de 10,2 acres, a indiqué le DOE dans un communiqué de presse. Les installations recréeront la superficie, la capacité et les espaces communs du campus élémentaire King Kamehameha III, avec parmi les plans des salles de classe, une cafétéria, un bâtiment administratif et un terrain de basket-ball. Le campus temporaire se trouve dans les limites de fréquentation de l’école, qui comprend Kaanapali, Kahana, Honokowai, Napili et Kapalua.

Les élèves resteront sur le site temporaire jusqu’à ce qu’une nouvelle école permanente puisse être construite.

Alors que les élèves de l’école primaire King Kamehameha III attendent leur nouveau site temporaire, ils partageront le campus de l’école primaire Princess Nahi’ena’ena, a déclaré Hayashi. Mardi, deux des structures en forme de toile qui abriteront temporairement les étudiants du roi Kamehameha III étaient déjà terminées, a déclaré Hayashi. Les structures auront du parquet, de la climatisation et de l’électricité. Il y aura un total de huit structures temporaires, selon les responsables du DOE.

Le calendrier de retour des étudiants et du personnel sur les campus sera le suivant :

• 5 octobre : Dernier jour pour les étudiants des centres d’enseignement à distance et d’éducation spécialisée, ainsi que pour les élèves du lycée Lahainaluna qui fréquentent temporairement l’école sur le campus du lycée Kulanihako’i à Kihei.

• 6 octobre : Les professeurs et le personnel des deux écoles élémentaires, Lahaina Intermediate et Lahainaluna High School, se présentent sur leurs campus.

• 9-13 octobre : relâche d’automne pour les enseignants et les étudiants.

• 15 octobre : Les étudiants de l’internat de Lahainaluna emménagent dans leurs dortoirs.

• 16 octobre : les étudiants de Lahainaluna retournent sur le campus.

• 17 octobre : Les étudiants de Lahaina Intermediate retournent sur le campus.

• 18 octobre : Les élèves de l’école élémentaire Roi Kamehameha III et Princesse Nahi’ena’ena commencent leurs cours sur le campus de cette dernière.

Hayashi a déclaré que même si la plupart des commentaires des parents appelaient à la réouverture des écoles, certains ont exprimé des inquiétudes quant à la proximité des campus de la zone d’impact et au fait que les transports scolaires traversent les zones brûlées. Le DOE continuera donc à offrir une option virtuelle via son programme national d’enseignement à distance. Les familles peuvent également continuer à maintenir leurs élèves inscrits dans les écoles du centre et du sud de Maui.

Le DOE évalue également les centres d’apprentissage hybrides organisés au nord de Lahaina et fournira des mises à jour ultérieurement.

« Nous espérons qu’en fournissant les dates de réouverture avec environ trois semaines de délai, les familles pourront utiliser ces informations pour prendre les décisions les mieux adaptées à leur situation. » » dit Hayashi.

Les campus sont restés fermés pour tests environnementaux et nettoyage après l’incendie de forêt du 8 août. Le directeur du département de la santé de l’État, le Dr Kenneth Fink, a déclaré que les résultats étaient revenus et « Nous avons déterminé qu’il était sécuritaire de procéder à ce moment-là. »

Il a déclaré qu’il n’y avait eu aucun dommage à l’usine de traitement des eaux au-dessus du lycée Lahainaluna qui fournit de l’eau à ce campus, ainsi qu’à Princess Nahi’ena’ena et Lahaina Intermediate. Des séries d’analyses de l’eau ont montré un « absence de contaminants liés au feu ».

« Nous sommes convaincus que l’eau est potable » il a dit.

Fink a déclaré que les résultats des analyses de sol étaient « extrêmement rassurant » avec la princesse Nahi’ena’ena et Lahaina Intermediate « tout cela dans le respect des normes. »

Des découvertes isolées ont montré des niveaux de nickel soudainement élevés sur le campus de Lahainaluna, mais « ce n’est pas rare dans les sols volcaniques » et « c’est bien en dessous des niveaux du seuil de l’EPA », » dit Fink.

« Nous sommes donc convaincus que tous les échantillons de sol sont sans danger pour que les gens puissent retourner dans les différentes zones », il a dit.

Des moniteurs de qualité de l’air sont également situés sur chacun des campus, avec un moniteur supplémentaire juste à côté du contournement.

« Depuis leur mise en place il y a des semaines, ils ont constamment montré que la qualité de l’air est verte, que la qualité de l’air est bonne » » dit Fink.

Mais Fink a ajouté que le processus de rentrée dans les propriétés, qui a débuté lundi et mardi, pourrait entraîner une perturbation des cendres, ce qui pourrait affecter la qualité de l’air. Il a déclaré que c’était quelque chose que le DOH continuerait de surveiller et de travailler avec le DOE au cas où la qualité de l’air changerait.

Des moniteurs supplémentaires de la qualité de l’air seront installés cette semaine sur chacun des campus, a indiqué le DOE.

Le nettoyage professionnel de tous les espaces intérieurs est terminé dans les écoles primaires Lahaina Intermediate et Princess Nahi’ena’ena et est en cours à Lahainaluna, a ajouté le DOE. Un nettoyage extérieur professionnel est prévu pour les trois écoles.

Dans un article publié mardi sur le site Web de l’Association des enseignants de l’État d’Hawaï, le président Osa Tui Jr. a déclaré : « La HSTA est convaincue que les mesures nécessaires ont été prises et continueront de l’être pour assurer la sécurité de tous. La HSTA continuera de surveiller la situation à Maui, en restant en contact étroit avec le département et nos membres pour garantir que nos communautés scolaires sont des lieux sûrs où apprendre et travailler.

Le DOE demande également aux familles des enfants inscrits dans l’une des trois écoles de Lahaina de remplir un formulaire en ligne avant le 8 octobre concernant ce qu’elles envisagent de faire lors de la réouverture des campus. Le formulaire est disponible sur www.surveymonkey.com/r/LahainaSchools.

* La rédactrice Melissa Tanji peut être contactée à [email protected].









