Campus du siège social d’iFLYTEK AI (Phase I) / studio line+

Campus du siège d’iFLYTEK AI (Phase I)

Le campus du siège social d’iFLYTEK AI est situé dans la zone de haute technologie de Hefei, couvrant une superficie totale prévue de plus de 200 acres et une superficie totale de construction estimée à environ 400 000 mètres carrés. Une fois terminé, il devrait accueillir 15 000 personnels industriels et de recherche. line+ interprète et modernise la sagesse culturelle des entreprises technologiques, créant des types spatiaux reconfigurés et des environnements riches qui intègrent diverses fonctions architecturales et scénarios d’utilisation. Cet environnement de bureau durable soutient le développement à long terme d’iFLYTEK, faisant office de parc urbain ouvert au public, de campus créatif dynamique plein d’énergie juvénile et de foyer spirituel qui favorise un sentiment d’appartenance pour les employés d’iFLYTEK.

Supercellule de l’iFLYTEK City : Un concept avancé d’intégration de l’industrie et du développement urbain.

Le concept de développement urbain de « supercellule » s’inspire des contributions de l’intelligence artificielle dans plusieurs secteurs et de la relation entre le « super cerveau iFLYTEK » et la logique biologique. « Cellule » fait référence à des prototypes spatiaux qui prolifèrent et se différencient en diverses fonctions et formes architecturales sous la direction d’une logique biologique isomorphe et fortement liée, formant un organisme auto-croissant et autocirculant. Dans la vision à long terme de line+, les relations isomorphes de la « supercellule » peuvent s’étendre à des zones terrestres plus larges et à des fonctions architecturales plus complexes, se superposant à la carte de base urbaine pour obtenir un système urbain hyperlié, hautement conducteur et évolutif.

Parc, campus, maison : donner la priorité à la conception urbaine et à l’aménagement à l’échelle composite

Parc urbain

Le projet est situé dans une zone de haute technologie caractérisée par son environnement naturel préservé. En tant que premier et plus grand complexe immobilier à être créé, le campus du siège social d’iFLYTEK AI assumera également la responsabilité publique de façonner la ville. C’est pourquoi line+ a proposé le concept de planification du « Parc X » : planifier d’abord un parc urbain et ensuite seulement y construire le siège social. En mettant en œuvre un passage souterrain global le long du tronçon du chemin Shawan au centre des parcelles nord-sud et un passage souterrain partiel le long des routes d’entrée principales dans la direction est-ouest, l’intégrité du parc et l’intégralité du système piétonnier interne sont assurées.

Campus du siège social

Soleil et nature, gentillesse et harmonie, simplicité et transparence, créativité et inspiration, telles sont les visions spatiales que iFLYTEK porte pour son futur siège. S’appuyant sur le lien profond entre iFLYTEK et l’Université des sciences et technologies de Chine (USTC), line+ a introduit le concept spatial « Campus X ». Cette approche s’inspire de la disposition classique de l’axe central des universités traditionnelles, en mettant l’accent sur le sens de la séquence et de la cérémonie, tout en intégrant l’esprit contemporain d’innovation, d’indépendance et de liberté pour créer un futur siège social semblable à un campus.

Maison spirituelle

Le bien-être des employés d’iFLYTEK est un autre objectif clé de la conception du projet. En intégrant des espaces à échelle plus humaine au sein d’un volume architectural à grande échelle, comme la cafétéria, le centre sportif et le Spark Space, la conception s’adapte à une variété d’activités à multiples facettes, favorisant une atmosphère culturelle jeune, dynamique et inspirante semblable à celle d’un campus. . De plus, l’intégration d’espaces de loisirs, de divertissement et d’engagement social dans les espaces de bureau renforce encore le sentiment de foyer spirituel unique pour les employés d’iFLYTEK.

Quartier général dans le parc, parc dans le quartier général

Les immeubles de bureaux adoptent une stratégie de développement vertical et de connectivité horizontale, créant une structure fonctionnelle qui combine une organisation de type groupe avec des niveaux publics. Cette conception permet un fonctionnement indépendant tout en partageant les installations publiques essentielles, en minimisant les distances d’activité nécessaires et en améliorant l’efficacité. Les formes des unités de bureaux intègrent des terrasses continues, des pistes sur le toit et des panneaux solaires photovoltaïques, mêlant l’environnement de bureau au style de vie vertical du parc. Les terrasses, les halls et les voies surélevées des zones de bureaux, ainsi que le couloir écologique central et les installations paysagères, s’intègrent au jardin extérieur et à la promenade en bord de mer, formant collectivement un parc d’art urbain complet. Cette conception crée une nouvelle expérience où l’on peut se promener dans un parc et profiter d’expositions au sein d’une entreprise technologique.

Modularisation fonctionnelle, conception d’espace ouvert

L’espace de bureau est organisé en modules fonctionnels distincts, catégorisant les principales activités en quatre domaines : travail, réunions, recharge et communication. L’aménagement du grand espace bureau passe d’une matrice à un agencement plus ouvert et flexible, permettant un mélange d’espaces indépendants et collaboratifs. Cette disposition comprend divers espaces de réunion avec différentes échelles et niveaux d’intimité, tels que des salles de réunion centralisées, des zones de réunion distribuées et des zones de discussion ouvertes. L’atrium nord sert de « théâtre partagé », tandis que l’atrium sud fonctionne comme une « place de cohabitation », enrichissant l’expérience spatiale globale.

Modèle de section 02

Nouvelle image d’iFLYTEK

Selon line+, l’interface technologique futuriste présente d’abord l’image d’iFLYTEK en tant qu’entreprise technologique. Cependant, à un niveau plus profond, cela signifie la construction d’espaces significatifs, reflétant l’interaction entre un extérieur de haute technologie et une expérience intérieure écologique centrée sur l’humain. La façade du bâtiment utilise une stratégie différenciée pour les interfaces internes et externes : l’extérieur présente une image de haute technologie à grande échelle et pleine de tension, tandis que l’intérieur s’intègre parfaitement à un jardin écologique à petite échelle.

La conception de la façade met l’accent sur la simplicité en poursuivant un langage linéaire horizontal et en utilisant des matériaux modernes tels que des panneaux en aluminium anodisé, du verre vitré coloré et du verre ultra-blanc Low-E pour transmettre une impression de futurisme. L’application de verre vitré coloré améliore la cohésion globale du campus tout en renforçant le caractère distinctif et reconnaissable de chaque bâtiment, incarnant ainsi la culture d’entreprise jeune et dynamique de l’entreprise technologique.

Les panneaux solaires photovoltaïques intègrent une conception BIPV (Building-Integrated Photovoltaics), composée de panneaux en aluminium argenté, de modules solaires à couches minces de tellurure de cadmium et de verre gris à vitrage arrière appliqué localement. Cette combinaison de trois matériaux aux couleurs et textures variées permet d’obtenir une conception de toit cohérente, affichant bien en évidence le logo d’iFLYTEK et la représentation de l’IA qui représente l’essence de l’entreprise.