Campus Alibaba de Shanghai / Foster + Partners

Description textuelle fournie par les architectes. Plus tôt cette semaine, une cérémonie a marqué l’ouverture officielle des nouveaux bureaux ultramodernes d’Alibaba dans le quartier Xuhui Riverside de Shanghai. Le design de Foster + Partners incarne l’éthique de travail d’Alibaba et réimagine complètement le modèle traditionnel du bureau, en privilégiant l’espace public et la transparence, en renforçant les liens avec la nature et en créant une grande variété d’espaces de travail hautement collaboratifs qui répondent à la structure dynamique de l’équipe de l’entreprise. Malgré les défis de la pandémie de Covid, le projet a été achevé plus tôt que prévu.

Luke Fox, directeur du studio Foster + Partners, a déclaré : « Nous sommes ravis d’assister à l’ouverture des nouveaux bureaux d’Alibaba. Tirant pleinement parti de cet emplacement incroyable, notre conception crée un lieu de travail hautement collaboratif avec un espace public adapté au climat en son cœur, encourageant les gens à observer la vie au sein du bâtiment. Développer ce sentiment de transparence entre l’extérieur et l’intérieur – public et privé – a souligné notre approche dès le début. »

Le bureau est formé autour d’un cœur central qui s’ouvre pour créer une grande salle urbaine publique, invitant les gens à entrer. Cela établit un noyau social actif, avec des terrasses d’observation surplombant l’espace central ainsi que les entrées principales du bâtiment ouvrant sur celui-ci. Le bâtiment est conçu pour être extrêmement transparent, permettant aux gens d’avoir un aperçu du monde d’Alibaba tout en préservant la vue sur l’extérieur, avec une abondance de terrasses extérieures pour la socialisation et les événements. Les variations entre les étages sont également maximisées pour améliorer la flexibilité dans l’ensemble du bâtiment. La santé et le bien-être sont les pierres angulaires du projet, avec de vastes terrasses extérieures vertes – où les employés peuvent profiter de vues spectaculaires sur la rivière Huangpu et le quartier central des affaires de Pudong – et l’espace public central encourageant les connexions avec le monde extérieur. Tous les espaces de travail ont des fenêtres ouvrantes et peuvent être ventilés naturellement, créant un environnement de travail sain et productif.

Foster + Partners a développé un algorithme génétique, conforme aux exigences d’Alibaba, pour optimiser la forme du bâtiment en fonction des conditions environnementales, en maximisant les vues extérieures et les exigences spécifiques en termes de surface pour ses différentes fonctions. Jeremy Kim, associé chez Foster + Partners, a déclaré : « Le processus de conception innovant est né d’une compréhension globale de la structure de l’entreprise et de son éthique de réussite collective. L’utilisation de notre propre algorithme génétique nous a permis d’évaluer rapidement des milliers d’options de volumétrie et de sélectionner la solution la plus appropriée que nous pourrions développer davantage. Le bâtiment est conçu pour améliorer la collaboration, le bien-être et l’innovation pour les générations à venir. »