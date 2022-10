Campton Hills sollicite les commentaires des électeurs sur le greffier de village élu ou nommé – Shaw Local

CAMPTON HILLS – Le village de Campton Hills organise un référendum exécutoire lors du scrutin du 8 novembre, demandant aux électeurs s’ils souhaitent que le greffier du village soit nommé ou élu.

Un vote oui signifie que le greffier doit être nommé et un vote non signifie que le greffier doit être élu.

L’administratrice du village, Denise Burchard, a déclaré qu’il était difficile de trouver quelqu’un pour occuper le poste élu, qui est à temps partiel et ne paie que 10 000 $.

“Il y a beaucoup de choses en jeu”, a déclaré Burchard. «Le greffier rédige des procès-verbaux et est le gardien des dossiers, et est un agent de la FOIA (Freedom of Information Act). C’est beaucoup de responsabilité. Ils peuvent travailler à plein temps et se contenter de rédiger des procès-verbaux de réunion. Souvent, le travail supplémentaire – le personnel le fait quand même.

Si les électeurs choisissent d’avoir un greffier nommé, la personne serait payée 20 000 $ par année pour 20 heures par semaine. Les autres tâches seraient partagées entre le greffier nommé, Burchard et l’actuel adjoint exécutif / sous-greffier du village.

“Ils seraient en partie responsables de diverses tâches, en plus d’être commis”, a déclaré Burchard.

« Les demandes FOIA prennent beaucoup de temps et d’énergie. Il y a les permis d’alcool. Faire les licences de jeux vidéo. Aider à la tenue des dossiers, à l’arbitrage des audiences », a déclaré Burchard. « Il s’agirait d’un poste avec une variété de fonctions en plus du commis, puisque nous sommes une petite équipe ici. Nous nous répartirions les tâches entre nous.

Le coût est déjà dans le budget du village, dit-elle.

Dans le bulletin d’information du village aux résidents, les autres municipalités du comté de Kane qui ont nommé des greffiers de village sont Burlington, Elburn, Gilberts, Hampshire, Lily Lake, Maple Park, Pingree Grove et Sugar Grove.

Deborah Muller, ancienne présidente de Greffiers municipaux de l’Illinoisont déclaré que leur adhésion était d’environ 50-50 entre les greffiers nommés et élus.

“Il y a de la valeur dans chaque direction”, a déclaré Muller. “Les greffiers élus ont le sentiment d’avoir une circonscription derrière eux et ils représentent vraiment leurs municipalités parce qu’ils sont élus.”

Les greffiers nommés peuvent être licenciés – mais ils ont également tendance à penser qu’ils n’ont pas à faire campagne et à se concentrer uniquement sur le travail, a déclaré Muller.

“Cela ne veut pas dire que les greffiers élus ne se concentrent pas sur le travail”, a déclaré Muller. «Ce n’est qu’une partie du raisonnement derrière cela. Je suis un greffier nommé. Nous n’avons jamais avancé vers la présence d’un greffier élu dans cette communauté et cela a fonctionné.

Muller a été greffier de la ville de Charleston pendant 20 ans.

Dans les deux cas, les responsabilités des greffiers municipaux sont déterminées par la loi de l’État, a-t-elle déclaré.

Le dernier greffier du village de Campton Hills était Lynn Baez qui a été élue candidate écrite aux élections consolidées de 2021. Elle a démissionné en mai parce qu’elle a quitté le village, spectacle de procès-verbal de réunion. Le conseil du village a approuvé la question référendaire le 16 août.