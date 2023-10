Campton Hills accorde une indemnité de départ de 40 000 $ à un commis aux permis licencié – Shaw Local

CAMPTON HILLS – Sept mois après son licenciement, les administrateurs de Campton Hills ont approuvé à l’unanimité une indemnité de départ de 40 000 $ pour Debra Lupie, une ancienne commis aux permis de construire.

Lupie a été commis aux permis de construire pendant près de quatre ans, du 4 mars 2019 jusqu’à son licenciement le 15 février 2023, gagnant environ 43 000 $.

Une lettre de l’ancienne administratrice du village Denise Burchard à Lupie indiquait qu’elle avait été licenciée sur la base de « preuves concernant une mauvaise conduite… et votre statut d’employé à volonté, il a été déterminé que la cessation de votre emploi était dans le meilleur intérêt du village. »

L’inconduite alléguée était que Lupie avait utilisé le courrier électronique de son village pour « défier un collègue », selon une lettre de Burchard adressée au président du village de l’époque, Michael Tyrrell, et aux administrateurs au sujet de son licenciement.

« Sa chaîne de courrier électronique du village adressée à une personne extérieure à l’organisation du village montre qu’elle a appelé les contacts d’un autre employé pour déterrer des saletés et discréditer ledit employé », indique la lettre de Burchard, sans nommer l’autre employé. « Debi explique également dans cette chaîne de courrier électronique qu’elle envisage de contacter l’ancien employeur de cet employé pour obtenir plus d’informations à présenter à un candidat candidat au bureau du village. »

La lettre de Burchard déclare qu’être impliqué dans l’élection et soutenir un candidat spécifique « est spécifiquement interdit dans le manuel des employés du village et constitue un motif de licenciement ».

Elle a admis avoir utilisé la messagerie électronique de son village pour se plaindre des conditions de travail d’un ancien employé qui avait également quitté le village en raison de l’ambiance à la salle des fêtes, mais a nié être impliquée dans l’élection.

« Moins d’une semaine après l’embauche de Dorothea (Stipetic) à la salle des fêtes, elle était à mon bureau en train de m’insulter en me disant : ‘Je sais ce que tu fais’ », a déclaré Lupie. «Je ne savais pas qu’elle pensait que je faisais campagne pour Barbara. J’ai dit : « Dory, je ne sais pas de quoi tu parles. J’ai pleuré dans la salle de bain.

Stipetic était l’assistant exécutif de Burchard.

Barbara Wojnicki a battu le président sortant Michael Tyrrell à la présidence du village lors des élections consolidées du 4 avril.

Le conseil du village a voté à l’unanimité le licenciement de Stipetic et le non-renouvellement du contrat de travail de Burchard lors de sa réunion du 19 septembre. Aucun fonctionnaire, Stipetic ou Burchard n’a voulu commenter ces licenciements.

Antécédents professionnels, lettres d’appel

Lupie a fourni ses évaluations d’emploi de 2019 à 2021 dans lesquelles elle a reçu les notes les plus élevées pour performance exemplaire ou dépassement des normes du département de la part de l’ancien administrateur du village Ron Searl.

« Un travailleur remarquablement acharné qui va au-delà de ce que de nombreux employés n’envisageraient pas », indique la critique de Searl à propos de Lupie. « J’ai reçu de nombreux commentaires positifs et distinctions sur l’attitude serviable, amicale et joyeuse de Debi. Cela déteint sur tout le monde ! Debi est extrêmement adaptable et peut communiquer efficacement avec différents types de personnalités.

Le village de Campton Hills a récemment approuvé le paiement de 40 000 $ à Debra Lupie dans le cadre d’un accord de règlement. Elle affirme que les anciens administrateurs de la salle des fêtes ont créé un environnement de travail hostile et toxique et qu’elle n’a pas été licenciée pour un motif valable. (Sandy Bressner)

Dans ses lettres d’appel du 17 février et du 5 mai adressées aux autorités, Lupie a écrit qu’elle avait demandé plus de temps pour engager un avocat pour la représenter lors de ce qu’elle pensait être une audience disciplinaire qui n’a jamais eu lieu. Au lieu de cela, Burchard lui a ensuite remis une lettre de licenciement à son arrivée, selon sa lettre.

« Il est devenu évident qu’elle avait l’intention de me licencier dès le début et de ne jamais mener une enquête approfondie sur les accusations de mesures disciplinaires », indique la lettre de Lupie.

Sa lettre reconnaissait qu’elle avait eu tort d’utiliser l’adresse e-mail du village au lieu de son adresse e-mail personnelle.

« Je n’ai même jamais pensé que la communication violait une politique du village puisque je correspondais avec un ancien employé qui a vécu le même environnement de travail malsain », a écrit Lupie. « Si vous examinez mes e-mails, je pense que vous déterminerez que je travaillais dans un environnement de travail hostile et toxique. »

Lupie a déclaré qu’il ne se souvenait pas d’avoir jamais reçu le manuel du personnel, les politiques relatives à l’utilisation d’Internet, du courrier électronique et de l’ordinateur, ainsi que les politiques technologiques.

Elle a également demandé que le motif de son licenciement ne soit pas indiqué « pour un motif valable » afin qu’elle puisse toucher le chômage.

L’accord de règlement stipule qu’il ne contestera plus les demandes d’allocations de chômage de Lupie.

Elle a dit qu’elle était toujours à la recherche d’un emploi.

Droit du travail

Dans sa lettre du 5 mai, Lupie informait les responsables qu’elle avait examiné elle-même le droit du travail en ligne, sans l’aide d’un avocat.

«Je crois pouvoir prouver qu’il y avait un environnement de travail toxique à la salle des fêtes et que mon emploi au village de Campton Hills a été licencié à tort parce que je n’ai pas reçu [sic] procédure régulière, il n’y a aucune preuve que j’ai jamais reçu la politique de courrier électronique que j’ai été accusé d’avoir violée, et que je n’ai jamais été sanctionné correctement, ni donné un délai raisonnable pour embaucher un représentant pour assister à une réunion avec l’administrateur et le procureur du village, » Lupie a écrit.

«Je crois avoir suffisamment de preuves pour gagner le procès… l’environnement de travail à la salle des fêtes pour moi et pour les autres était toxique et malsain», a-t-elle écrit.

La présidente du village, Barbara Wojnicki, n’a pas répondu aux messages vocaux sollicitant des commentaires.

L’avocate du village, Carmen Forte, a déclaré dans un e-mail : « Comme ces problèmes concernent des questions de personnel, le village ne fera aucun commentaire à leur sujet. »

Le Kane County Chronicle a des demandes en attente à Campton Hills en vertu de la Freedom of Information Act concernant le rapport d’une enquête interne sur les conditions dans la salle des fêtes et d’autres documents.

« Le Village examine actuellement vos récentes demandes FOIA et y répondra bientôt », indique l’e-mail de Forte.

Dans un courriel, Burchard a écrit : « Mon obligation professionnelle m’empêche de dire précisément pourquoi cet employé (Lupie) a été licencié. »

« Il suffit de dire qu’il y a eu des violations significatives du manuel du personnel des employés », indique le courrier électronique de Burchard. « La notion d’environnement de travail toxique est une excuse pour ce qui s’est réellement produit. »

« Je n’ai tout simplement pas de voix »

La série de courriels de mai 2022 à janvier 2023 s’est déroulée entre Lupie et l’ancienne trésorière du village, Rebekah Flakus, se plaignant de Burchard et de l’ancienne assistante exécutive Dorothea Stipetic.

Flakus a démissionné en septembre 2022 après près de quatre ans au village.

« Eh bien, j’ai pleuré tout le chemin du retour », a écrit Lupie le 30 août 2022 dans un e-mail concernant les écarts entre les heures supplémentaires et les heures de travail. « J’aimerais pouvoir me permettre de me promener. … Je pleure à nouveau maintenant parce que je n’ai tout simplement pas de voix et que je n’arrive même pas à me défendre.

Dans un e-mail du 31 août 2022, Lupie a écrit à Flakus : « Je pense que des choses sont inventées. mais je ne peux pas non plus lutter contre ça, je suppose que je garde la bouche fermée. Oh, j’espère que je survivrai à ça. VEUX-TU? »

Flakus a répondu: « Je suis d’accord que nous devons surveiller nos arrières et nous ne pouvons même pas discuter à votre bureau parce que deux fois maintenant, des commentaires m’ont été faits selon lesquels je n’avais pas reçu d’informations parce que je parlais avec vous. »

«J’ai adoré ce travail», a déclaré Flakus, qui travaille maintenant comme directeur financier au canton de Campton. « Je me suis plaint à plusieurs reprises du conflit constant et de mon inconfort. … Cela m’a bouleversé et affectait ma vie personnelle.

Dans un e-mail, Stipetic a écrit : « Des rapports faisant état d’un environnement de travail toxique ont été créés par le village pour fournir une base pour mettre fin à mon emploi parce que j’ai coopéré aux enquêtes de la police de l’État de l’Illinois. »

Stipetic faisait référence au chef de la police Steven Millar, qui a été mis en congé administratif payé le 6 juillet en raison d’une enquête de la police d’État.

Par l’intermédiaire de son avocat, Millar a qualifié sa mise en congé de « tentative d’assassinat de sa réputation et de mise en cause de son intégrité ».

Millar est toujours en congé. L’avocat de Millar n’a pas répondu à une demande de mise à jour sur son statut.