Campton Hills abandonne le procès Larsen Light Show et licencie deux responsables du village – Shaw Local

CAMPTON HILLS – Les responsables de Campton Hills ont approuvé cette semaine un règlement qui a mis fin à une bataille juridique de 19 mois avec Brian Larsen – du célèbre Larsen’s Christmas Lights Show – où ils ont accepté d’abandonner le procès du village pour violations de zonage et de lui verser 5 000 $.

Le vote mardi en faveur du règlement était de 4 contre 2, avec un présent et la présidente du village, Barbara Wojnicki, votant oui.

Les administrateurs ont cependant été unanimes pour mettre fin à l’emploi à volonté de l’assistante exécutive Dorothea Stipetic et de l’administratrice du village Denise Burchard, « avec effet immédiat ».

Toutes les mesures ont été prises sans commentaire et Wojnicki a refusé de dire quoi que ce soit, invoquant des problèmes personnels et juridiques.

Stipetic et Burchard n’ont pas répondu aux messages vocaux sollicitant des commentaires.

Procès Larsen

En avril, l’avocat du village d’alors a proposé un règlement à Larsen pour 10 violations de zonage remontant à 2008 couvrant 29 634 jours : 8 136 750 $. Apparemment une bonne affaire, compte tenu des amendes de 22 225 500 $ qui auraient pu lui être imposées, selon l’entente proposée à l’époque.

« Je suis confronté à ce problème depuis 10 ans », a déclaré Larsen. « C’est de la sale politique. Ils ne voulaient pas du spectacle de lumière parce qu’il n’était pas connu sous le nom de Larsen’s Light Show Campton Hills, alors ils ont commencé à inventer des choses dans le cadre du procès.

Larsen a depuis déplacé le spectacle de lumière à la ferme Goebbert à Pingree Grove, où il est connu sous le nom de spectacle de lumière de Goebbert.

Le règlement de huit pages met fin à l’action civile du village, exige que Larsen retire le gravier de l’allée la plus à l’ouest de sa propriété et remédie à l’ancien parking.

Larsen fera don des 5 000 $ du village à la Chicago Blackhawks Foundation, son organisme de bienfaisance pour les enfants, au cours de la prochaine saison.

Le règlement stipule que toutes les actions du village contre Larsen sont rejetées et que Larsen libérera tous les fonctionnaires du village, anciens et actuels, ainsi que tous leurs agents dans leurs fonctions officielles et non officielles, qui étaient liés à l’action civile.

C’est-à-dire tous sauf un : Michael Tyrell, ancien administrateur et ancien président du village qui a perdu son siège au profit de Wojnicki en novembre.

« L’ancien président du village et ancien administrateur Mike Tyrrell, à titre officiel uniquement, et non à titre individuel », selon le règlement.

Le règlement laisse Tyrrell exposé à des poursuites parce qu’il n’a pas été indemnisé comme le reste des fonctionnaires, anciens fonctionnaires et employés.

« Frais limités à 1,00 $ »

Si Tyrrell est poursuivi et cherche le soutien du village ou de son assureur pour le défendre, l’avocat de Larsen, James Newman, a proposé « de comparaître et de défendre le village en tant qu’avocat spécial… pour la somme limitée de 1,00 $, plus tous les frais et dépenses raisonnables », selon le règlement.

Le règlement exige également que les déclarations du village et de Larsen concernant le procès soient publiées dans le prochain bulletin d’information et récitées à haute voix lors de la prochaine réunion.

Dans sa déclaration, le village a reconnu qu’il pouvait « faire mieux et qu’il ferait mieux ».

« Campton Hills est un petit village géré par des voisins bénévoles et le village se rend compte qu’une poignée de main vaut toujours mieux qu’un marteau », selon le règlement.

La déclaration de Larsen reconnaît que le village a le droit d’appliquer ses codes et ses règles, « mais cela doit toujours être tempéré par du bon jugement. … Je suis heureux de mettre tout cela derrière moi.

Le règlement était inévitable

Newman a déclaré que le procès du village contre Larsen n’aurait jamais dû être intenté.

Newman a déclaré que lorsque le village a déposé sa plainte pour la première fois, il a déposé une requête en rejet.

Au lieu de répondre à sa requête, le village a déposé une plainte modifiée – à laquelle Newman a déclaré avoir présenté la preuve que les allégations « étaient pour la plupart fausses et qu’elles n’étaient pas en mesure de démontrer la moindre vérité ».

Un exemple était de citer Larsen pour ne pas avoir de permis pour installer une piscine, lorsque le village lui a dit à trois reprises en personne et par écrit qu’il n’avait pas besoin de permis – ce qui a conduit à la colonie, a déclaré Newman.

« Malgré cela, ils ont quand même déposé plainte », a déclaré Newman. «Ils lui infligeaient une amende d’environ 800 $ par jour pour des amendes liées à la piscine. … C’est pourquoi cela a été réglé. Le nouveau président du village et le nouveau conseil du village ont déterminé que ce procès n’était pas fondé. Je félicite le nouveau conseil d’administration.

Lors des élections de novembre, trois nouveaux administrateurs ont été élus – Timothy Morgan, Nicolas Boatner et Janet Burson – renversant trois titulaires.

Newman a critiqué les administrateurs Mike Millette, Jim McKelvie et Ed Muncie qui faisaient partie du conseil d’administration lorsque la poursuite a été déposée contre Larsen. Millette a voté présent tandis que McKelvie et Muncie ont voté non sur le règlement.

« Ils n’obtiennent aucun crédit », a déclaré Newman. « Ils obtiennent un F. »

Newman a notamment critiqué Tyrrell.

« À mon avis, ce n’était rien de plus qu’une vendetta personnelle poursuivant Brian par l’ancien président du village », a déclaré Newman.

Tyrrell a déclaré qu’il n’avait pas vu le règlement et qu’il ne pouvait pas faire de commentaire.

Millette, McKelvie et Muncie n’ont pas répondu aux messages vocaux sollicitant des commentaires.